Brasil sofre contra Alemanha e está fora do Mundial Feminino de Handebol
A partida terminou com derrota para o Brasil por 30 a 23
A Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol. Contra a força da Alemanha, dentro e fora de quadra, o Brasil sofreu para embalar boas sequências de ataque. Em destaque, a goleira alemã Katharina Filter foi eleita a melhor jogadora da partida após impressionantes defesas.
Como foi o jogo?
A Alemanha começou o jogo pressionando com o apoio da torcida e rapidamente abriu 4 a 1. O Brasil reagiu com Bruna de Paula, que marcou os três primeiros gols da equipe, deixando o placar em 4 a 3. As anfitriãs, porém, controlaram bem as brasileiras, voltaram a ampliar para 8 a 3, o que obrigou o banco brasileiro a pedir tempo. A Seleção conseguiu diminuir para dois gols, mas, na reta final da primeira etapa, as alemãs aceleraram novamente e fecharam o tempo inicial com uma vantagem de 17 a 11.
Na volta do intervalo, o cenário se repetiu: a Alemanha retomou o ritmo forte e abriu 19 a 11, construindo sua maior diferença até então. Embora o jogo parecesse encaminhado, o Brasil reagiu nos minutos finais e, aproveitou uma punição de dois minutos das adversárias para a desvantagem para 25 a 22. Porém, as alemãs retomaram o controle, fecharam o caminho do ataque brasileiro. Com isso, a vantagem voltou a abrir seis gols no 28 a 22 e mantiveram o domínio até o final.
Com a vitória sobre o Brasil, a Alemanha se garantiu como primeiro semifinalista do Mundial de Handebol. As donas da casa esperam a equipe vencedora do jogo entre Noruega e Montenegro, ainda nesta terça-feira (9), para saber o próximo adversário.
Na quarta-feira (10), as duas últimas partidas das quartas de final acontecem. De um lado, a Holanda enfrenta a Hungria; do outro, a Dinamarca precisa superar a França.
Campanha quase perfeita do Brasil no Mundial de Handebol
A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.
O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).
No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).
