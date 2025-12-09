menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil sofre contra Alemanha e está fora do Mundial Feminino de Handebol

A partida terminou com derrota para o Brasil por 30 a 23

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/12/2025
15:19
Brasil perdeu para a Alemanha nas quartas do Mundial Feminino de Handebol (Foto: Sascha Schuermann / AFP)
imagem cameraBrasil perdeu para a Alemanha nas quartas do Mundial Feminino de Handebol (Foto: Sascha Schuermann / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira foi eliminada nas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol. Contra a força da Alemanha, dentro e fora de quadra, o Brasil sofreu para embalar boas sequências de ataque. Em destaque, a goleira alemã Katharina Filter foi eleita a melhor jogadora da partida após impressionantes defesas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o jogo?

A Alemanha começou o jogo pressionando com o apoio da torcida e rapidamente abriu 4 a 1. O Brasil reagiu com Bruna de Paula, que marcou os três primeiros gols da equipe, deixando o placar em 4 a 3. As anfitriãs, porém, controlaram bem as brasileiras, voltaram a ampliar para 8 a 3, o que obrigou o banco brasileiro a pedir tempo. A Seleção conseguiu diminuir para dois gols, mas, na reta final da primeira etapa, as alemãs aceleraram novamente e fecharam o tempo inicial com uma vantagem de 17 a 11.

Na volta do intervalo, o cenário se repetiu: a Alemanha retomou o ritmo forte e abriu 19 a 11, construindo sua maior diferença até então. Embora o jogo parecesse encaminhado, o Brasil reagiu nos minutos finais e, aproveitou uma punição de dois minutos das adversárias para a desvantagem para 25 a 22. Porém, as alemãs retomaram o controle, fecharam o caminho do ataque brasileiro. Com isso, a vantagem voltou a abrir seis gols no 28 a 22 e mantiveram o domínio até o final.

continua após a publicidade

➡️ Veja chaveamento do Brasil no Mundial feminino de Handebol

Com a vitória sobre o Brasil, a Alemanha se garantiu como primeiro semifinalista do Mundial de Handebol. As donas da casa esperam a equipe vencedora do jogo entre Noruega e Montenegro, ainda nesta terça-feira (9), para saber o próximo adversário.

Na quarta-feira (10), as duas últimas partidas das quartas de final acontecem. De um lado, a Holanda enfrenta a Hungria; do outro, a Dinamarca precisa superar a França.

continua após a publicidade
Brasil perdeu para a Alemanha nas quartas do Mundial Feminino de Handebol (Foto: Sascha Schuermann / AFP)
Brasil perdeu para a Alemanha nas quartas do Mundial Feminino de Handebol (Foto: Sascha Schuermann / AFP)

Campanha quase perfeita do Brasil no Mundial de Handebol

A campanha brasileira no torneio sofreu o primeiro revés apenas no último domingo (7), quando a equipe foi derrotada (33 a 14) pelas norueguesas, atuais campeãs olímpicas. Apesar do placar, a classificação para as quartas de final já estava garantida devido à pontuação e às vitórias conquistadas nas fases anteriores.

O time verde e amarelo chegou à segunda fase com uma campanha impecável na fase de grupos, vencendo Cuba (41 a 20) e protagonizando duas viradas eletrizantes contra a Tchéquia (28 a 22) e a Suécia (31 a 27).

No Main Round, as brasileiras mantiveram o ritmo, superando a Coreia do Sul (32 a 25) e Angola (32 a 26). Esses resultados asseguraram a passagem para as quartas, mesmo com o tropeço para a Noruega na rodada final (14x33).

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias