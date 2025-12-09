Prêmio Sou do Esporte acontece nesta terça-feira (9); saiba onde assitir
O salão do Copacabana Palace, palco de tantas celebrações, se prepara para reverenciar um dos maiores gênios da história do esporte brasileiro. A cerimônia de gala está marcada para o dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro. Para acompanhar o evento, os fãs poderão assistir à transmissão na BandSports, além de acomponhar a cobertura completa pelo Lance!.
Entre as premiações, Alessandro Rosa Vieira, o eterno Falcão, será o grande homenageado da 10ª Edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. Reconhecido mundialmente como o maior jogador da história do futsal, Falcão se juntará a um seleto e histórico grupo de personalidades que tiveram seus legados celebrados pela premiação.
Ao longo da última década, o palco do evento já aplaudiu nomes como Hortência (Basquete, 2024), Joaquim Cruz (Atletismo, 2023), a saudosa Isabel Salgado (Vôlei, 2022), Daniel Dias (Natação Paralímpica, 2021), Ayrton Senna (Automobilismo, 2019), Maria Esther Bueno (Tênis, 2018), Éder Jofre (Boxe, 2017), Mestre Geraldo Bernardes (Judô, 2016) e o Professor Lamartine da Costa (Cientista do Esporte, 2015).
Além da aguardada homenagem a Falcão, o evento premiará os destaques do ano em diversas categorias, como gestor do ano, campanhas de comunicação, eventos esportivos, meio ambiente, terceiro setor e projetos de base, reforçando seu compromisso em fomentar um ecossistema esportivo cada vez mais profissional e transformador.
Conheça os finalistas do Prêmio Sou do Esporte
Campanha de Comunicação
- Números Quebrados (Botafogo de Futebol e Regatas)
- Pedido Especial (Fortaleza Futebol Clube)
- Cabine do VAR (Fortaleza Esporte Clube)
Publicidade no Esporte
- SAB Brahma (AMBEV)
- Rafael Nadal, Inesquecível (VIVO)
- Vai de Visa que é mais jogo (VISA)
Evento Esportivo
- Rio Open de Tênis (IMM Esporte e Entretenimento)
- Vivo Rio Pro (WSL)
- World Trail Races 2025 (WTR)
Meio Ambiente
- Nets for Change (WSL & NBA)
- Cooperação Técnica Infinito Mare & CBVela (CBVela)
- Neutralização de Carbono no Rio Open (IMM Esporte e Entretenimento)
Terceiro Setor
- Rugby para Todos (Instituto Rugby Para Todos)
- Todos pela Natação (Instituto Todos Pelo Esporte)
- Braçadas que transformam (Instituto Etiene Medeiros)
Evento Esportivo de Base/Amador
- 30ª Corrida Pela Vida (Instituto do Câncer)
- Festival CO-League de Vôlei Feminino (SIBRASTEM)
- Viva São Roque Run (Agência Develop)
Os finalistas foram escolhidos por uma comissão formada por representantes da Sou do Esporte, BandSports, Máquina do Esporte, Lance! e outros parceiros de mídia, com base em critérios como experiência do público, atendimento, alcance de mídia e ativações comerciais.
Confira os detalhes da cerimônia de premiação
✅Ficha técnica
Prêmio Sou do Esporte
📆 Data e hora: Terça-feira, 9 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: BandSports
