menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Prêmio Sou do Esporte acontece nesta terça-feira (9); saiba onde assitir

O evento acontecerá, a partir das 18h30 (de Brasília), no Copacabana Palace

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/12/2025
11:32
Prêmio Sou do Esporte
imagem cameraCerimônia de entrega do Prêmio Sou do Esporte em 2024 (Foto: JP Sombra/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O salão do Copacabana Palace, palco de tantas celebrações, se prepara para reverenciar um dos maiores gênios da história do esporte brasileiro. A cerimônia de gala está marcada para o dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro. Para acompanhar o evento, os fãs poderão assistir à transmissão na BandSports, além de acomponhar a cobertura completa pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Entre as premiações, Alessandro Rosa Vieira, o eterno Falcão, será o grande homenageado da 10ª Edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. Reconhecido mundialmente como o maior jogador da história do futsal, Falcão se juntará a um seleto e histórico grupo de personalidades que tiveram seus legados celebrados pela premiação. 

Falcão-Copa-do-Mundo-Futsal-2012
Falcão em quadra pela Copa do Mundo de Futsal em 2012 (Foto: Acervo Lance!)

Ao longo da última década, o palco do evento já aplaudiu nomes como Hortência (Basquete, 2024), Joaquim Cruz (Atletismo, 2023), a saudosa Isabel Salgado (Vôlei, 2022), Daniel Dias (Natação Paralímpica, 2021), Ayrton Senna (Automobilismo, 2019), Maria Esther Bueno (Tênis, 2018), Éder Jofre (Boxe, 2017), Mestre Geraldo Bernardes (Judô, 2016) e o Professor Lamartine da Costa (Cientista do Esporte, 2015).

continua após a publicidade

Além da aguardada homenagem a Falcão, o evento premiará os destaques do ano em diversas categorias, como gestor do ano, campanhas de comunicação, eventos esportivos, meio ambiente, terceiro setor e projetos de base, reforçando seu compromisso em fomentar um ecossistema esportivo cada vez mais profissional e transformador.

Conheça os finalistas do Prêmio Sou do Esporte

Campanha de Comunicação

  1. Números Quebrados (Botafogo de Futebol e Regatas)
  2. Pedido Especial (Fortaleza Futebol Clube)
  3. Cabine do VAR (Fortaleza Esporte Clube)

Publicidade no Esporte

  • SAB Brahma (AMBEV)
  • Rafael Nadal, Inesquecível (VIVO)
  • Vai de Visa que é mais jogo (VISA)

Evento Esportivo

  • Rio Open de Tênis (IMM Esporte e Entretenimento)
  • Vivo Rio Pro (WSL)
  • World Trail Races 2025 (WTR)

Meio Ambiente

  • Nets for Change (WSL & NBA)
  • Cooperação Técnica Infinito Mare & CBVela (CBVela)
  • Neutralização de Carbono no Rio Open (IMM Esporte e Entretenimento)

Terceiro Setor

  • Rugby para Todos (Instituto Rugby Para Todos)
  • Todos pela Natação (Instituto Todos Pelo Esporte)
  • Braçadas que transformam (Instituto Etiene Medeiros)

Evento Esportivo de Base/Amador

  • 30ª Corrida Pela Vida (Instituto do Câncer)
  • Festival CO-League de Vôlei Feminino (SIBRASTEM)
  • Viva São Roque Run (Agência Develop)

Os finalistas foram escolhidos por uma comissão formada por representantes da Sou do Esporte, BandSports, Máquina do Esporte, Lance! e outros parceiros de mídia, com base em critérios como experiência do público, atendimento, alcance de mídia e ativações comerciais.

continua após a publicidade

➡️ Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputam WTT Finals; conheça o torneio

Confira os detalhes da cerimônia de premiação

✅Ficha técnica
Prêmio Sou do Esporte

📆 Data e hora: Terça-feira, 9 de dezembro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: BandSports

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias