WTT disponibiliza ingressos para torneio no Brasil com Calderano; veja valores

Após o sucesso na Copa do Mundo e Mundial de Tênis de Mesa, Hugo Calderano já tem data para competir no Brasil. Entre os dias 29 de julho a 3 de agosto, a cidade de Foz do Iguaçu recebe o WTT Star Contender, uma das principais etapas do circuito internacional da modalidade. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla.

Os valores variam de R$ 35,00 até R$ 260,00, com pacotes completos para todos os dias de competição. O torneio acontecerá no Rafain Convention Center, em Foz do Iguaçu, Paraná, e terá a premiação recorde de 300 mil dólares (cerca de R$ 1,8 milhão).

Calderano e Takahashi são destaque

A competição será uma oportunidade para o torcedor brasileiro acompanhar de perto os principais nomes do tênis de mesa, que vem se popularizando com os últimos resultados no cenário mundial. Terceiro melhor do mundo, Hugo Calderano é a maior estrela do esporte, com feitos históricos realizados em 2025: em abril deste ano, ele conquistou o título inédito da Copa do Mundo em Macau, quebrando a hegemonia chinesa e, no último fim de semana, garantiu a prata do Campeonato Mundial, consolidando o melhor resultado de um atleta latino-americano na história da modalidade.

Bruna Takahashi, que também disputará o WTT Star Contender em Foz do Iguaçu, é o principal destaque do tênis de mesa feminino brasileiro. No Mundial de 2025, ela também quebrou escritas: classificada para as oitavas de final, ela foi a primeira mulher do país a chegar tão longe na competição. Na Copa do Mundo, foi até as quartas de final, melhor resultado de uma brasileira no torneio, desempenho que rendeu o ganho de oito posições no ranking, no qual Bruna figura no 16º lugar.

Bruna Takahashi quebrou escritas na temporada (Foto: Divulgação/ WTT)

O WTT Star Contender

Organizado pela World Table Tennis (WTT), o torneio é voltado para atletas da elite do tênis de mesa, e integra a WTT Series, assim como o WTT Contender, WTT Champions e WTT Cup Finals. O WTT Star Contender rende ao campeão 600 pontos no ranking mundial.