AO VIVO: Brasil encara Venezuela pela liderança do Grupo B da Copa América de Futsal
Seleção Brasileira busca vitória para ultrapassar a rival e garantir o 1º lugar
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira (29), às 14h30, valendo a liderança isolada do Grupo B da Copa América de Futsal. Após um empate na estreia, goleada na Bolívia e vitória difícil sobre o Chile, o Brasil permanece com o objetivo de se manter na rota do 12º título continental.
Brasil supera início ruim e elimina Chile na Copa América de futsal
Mais Esportes
Após estreia frustrante, Brasil se recupera e goleia Bolívia na Copa América de futsal
Mais Esportes
Brasil vacila, mas evita derrota histórica para a Colômbia na Copa América de Futsal
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
2º TEMPO | BRASIL 0 X 0 VENEZUELA
*EM ATUALIZAÇÃO
1º TEMPO | BRASIL 1 x 0 VENEZUELA
- FIM DO PRIMEIRO TEMPO! 🟢
- Pito quase marca seu segundo gol!
- William Dom, goleiro do Brasil, fez uma defesa absurda.
- Venezuela manda bola direto para a trave.
- Lucão entra outro ataque perigoso sem sucesso.
- Lucão manda bola para fora.
- Venezuela tem ataque perigoso, mas sem sucesso.
- Pito marca um belo gol após jogada ensaiada na lateral.
A Seleção Brasileira chega embalada após golear a Bolívia por 6 a 0 e bater o Chile (2 a 0), mas a Venezuela é a grande surpresa, liderando a chave com 100% de aproveitamento até aqui.
Assim como os confrontos anteriores, o histórico da disputa é favorável à Canarinho: em 15 jogos, são 15 vitórias, com 96 gols marcados e 12 sofridos. O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias