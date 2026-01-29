menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Brasil encara Venezuela pela liderança do Grupo B da Copa América de Futsal

Seleção Brasileira busca vitória para ultrapassar a rival e garantir o 1º lugar

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/01/2026
14:45
Atualizado há 1 minutos
Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
imagem cameraBrasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil encara a Venezuela nesta quinta-feira (29), às 14h30, valendo a liderança isolada do Grupo B da Copa América de Futsal. Após um empate na estreia, goleada na Bolívia e vitória difícil sobre o Chile, o Brasil permanece com o objetivo de se manter na rota do 12º título continental.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

2º TEMPO | BRASIL 0 X 0 VENEZUELA

*EM ATUALIZAÇÃO

1º TEMPO | BRASIL 1 x 0 VENEZUELA

  1. FIM DO PRIMEIRO TEMPO! 🟢
  2. Pito quase marca seu segundo gol!
  3. William Dom, goleiro do Brasil, fez uma defesa absurda.
  4. Venezuela manda bola direto para a trave.
  5. Lucão entra outro ataque perigoso sem sucesso.
  6. Lucão manda bola para fora.
  7. Venezuela tem ataque perigoso, mas sem sucesso.
  8. Pito marca um belo gol após jogada ensaiada na lateral.

A Seleção Brasileira chega embalada após golear a Bolívia por 6 a 0 e bater o Chile (2 a 0), mas a Venezuela é a grande surpresa, liderando a chave com 100% de aproveitamento até aqui.

Assim como os confrontos anteriores, o histórico da disputa é favorável à Canarinho: em 15 jogos, são 15 vitórias, com 96 gols marcados e 12 sofridos. O Grupo B conta ainda com Bolívia, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
Brasil busca liderança no Grupo B da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias