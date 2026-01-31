AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru pela semifinal da Copa América de futsal

Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na semifinal da Copa América. O próximo adversário em busca da final é o Peru. Acompanhe AO VIVO o jogo com o Lance!

PLACAR: BRA 2 x 0 PER

A importância do duelo é redobrada, já que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

Eita! Arthur rouba a bola e aproveita ainda pra dar uma caneta no peruano

Juaréz, do Peru, sentiu após trombada com Matheus e recebeu atendimento em campo

Que finalização de Rafa Santos! A bola bateu na trave e parou entre as pernas do goleiro do Peru

Volta o jogo para o segundo tempo

FIM DO 1º TEMPO - BRA 2 X 0 PER

Video suporte pedido pelo Peru

Bola do Peru passou pelo goleiro brasileiro, mas Pito defendeu bem para salvar a parcial

Dyego infiltrou com maestria pela esquerda e entregou um belo passe para Pito, que só ajeitou e chutou. Muito bem!

Que jogada foi essa! Gol do Brasil!

Tempo técnico do Brasil

Em uma tradicional jogada do futsal, Arthur recebeu uma bola do meio de campo, trabalhou sem problemas e achou um espaço certeiro na defesa. Um chute de fora da área direto para as redes!

Gol do Brasil!

Brasil se mantém forte no ataque. Jogo de paciência! Defesa do Peru segue forte

Que defesa de Matheus! Bora Brasil!

6 minutos de jogo, 3 faltas feitas pelo Peru

Falta não dada. Brasil perde recurso!

Brasil pede vídeo suporte de pênalti

Mais um do Pito, e mais uma de Herrera, do Peru

Pito cria grande chance pro Brasil! Boa defesa do goleiro peruano!

Brasil tenta jogadas ensaiadas, mas defesa do Peru segue forte

COMEÇA O JOGO!

Brasil é favorito na Copa América

O retrospecto histórico do Brasil contra o Peru na Copa América é extremamente favorável, reservando goleadas expressivas. Em apenas três confrontos, o time brasileiro marcou 27 gols, sofrendo apenas três.

A outra semifinal será disputada entre as rivais Argentina (tricampeã) e Venezuela, com início previsto para as 16h30, também no sábado (31). A disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão no domingo, 1º de fevereiro.

Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)

Confira o elenco convocado

Posição Atletas Goleiros Matheus, Nicolas e Willian Fixos Marlon e Neguinho Alas Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard Pivôs Pito, Rafa Santos e Rocha

