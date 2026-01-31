menu hamburguer
Mais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru pela semifinal da Copa América de futsal

Brasil busca manter histórico de três vitórias e nenhuma derrota sobre o Peru

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/01/2026
18:45
Atualizado há 2 minutos
Brasil na Copa América de futsal 2026 (Foto: Staff Images/CBF)
Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na semifinal da Copa América. O próximo adversário em busca da final é o Peru. Acompanhe AO VIVO o jogo com o Lance!
PLACAR: BRA 2 x 0 PER

A importância do duelo é redobrada, já que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Eita! Arthur rouba a bola e aproveita ainda pra dar uma caneta no peruano
  • Juaréz, do Peru, sentiu após trombada com Matheus e recebeu atendimento em campo
  1. Que finalização de Rafa Santos! A bola bateu na trave e parou entre as pernas do goleiro do Peru
  1. Volta o jogo para o segundo tempo

FIM DO 1º TEMPO - BRA 2 X 0 PER

  • Video suporte pedido pelo Peru
  1. Bola do Peru passou pelo goleiro brasileiro, mas Pito defendeu bem para salvar a parcial
  • Dyego infiltrou com maestria pela esquerda e entregou um belo passe para Pito, que só ajeitou e chutou. Muito bem!
  1. Que jogada foi essa! Gol do Brasil!
  • Tempo técnico do Brasil
  1. Em uma tradicional jogada do futsal, Arthur recebeu uma bola do meio de campo, trabalhou sem problemas e achou um espaço certeiro na defesa. Um chute de fora da área direto para as redes!
  1. Gol do Brasil!
  • Brasil se mantém forte no ataque. Jogo de paciência! Defesa do Peru segue forte
  • Que defesa de Matheus! Bora Brasil!
  • 6 minutos de jogo, 3 faltas feitas pelo Peru
  • Falta não dada. Brasil perde recurso!
  • Brasil pede vídeo suporte de pênalti
  • Mais um do Pito, e mais uma de Herrera, do Peru
  1. Pito cria grande chance pro Brasil! Boa defesa do goleiro peruano!
  • Brasil tenta jogadas ensaiadas, mas defesa do Peru segue forte

COMEÇA O JOGO!

Brasil é favorito na Copa América

O retrospecto histórico do Brasil contra o Peru na Copa América é extremamente favorável, reservando goleadas expressivas. Em apenas três confrontos, o time brasileiro marcou 27 gols, sofrendo apenas três.

A outra semifinal será disputada entre as rivais Argentina (tricampeã) e Venezuela, com início previsto para as 16h30, também no sábado (31). A disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão no domingo, 1º de fevereiro.

Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.

Brasil empatou com a Colombia na estreia da Copa América de Futsal (Foto: René Mendez / Staff Images / CBF)
Confira o elenco convocado

PosiçãoAtletas

Goleiros

Matheus, Nicolas e Willian

Fixos

Marlon e Neguinho

Alas

Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard

Pivôs

Pito, Rafa Santos e Rocha

