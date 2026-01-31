AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru pela semifinal da Copa América de futsal
Brasil busca manter histórico de três vitórias e nenhuma derrota sobre o Peru
- Matéria
- Mais Notícias
Após uma estreia com resultado abaixo do esperado contra a Colômbia, a Seleção Brasileira de futsal reagiu de forma contundente e garantiu sua vaga na semifinal da Copa América. O próximo adversário em busca da final é o Peru. Acompanhe AO VIVO o jogo com o Lance!
PLACAR: BRA 2 x 0 PER
Brasil x Chile pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes
Brasil x Venezuela pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Mais Esportes
Brasil supera início ruim e elimina Chile na Copa América de futsal
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A importância do duelo é redobrada, já que os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
- Eita! Arthur rouba a bola e aproveita ainda pra dar uma caneta no peruano
- Juaréz, do Peru, sentiu após trombada com Matheus e recebeu atendimento em campo
- Que finalização de Rafa Santos! A bola bateu na trave e parou entre as pernas do goleiro do Peru
- Volta o jogo para o segundo tempo
FIM DO 1º TEMPO - BRA 2 X 0 PER
- Video suporte pedido pelo Peru
- Bola do Peru passou pelo goleiro brasileiro, mas Pito defendeu bem para salvar a parcial
- Dyego infiltrou com maestria pela esquerda e entregou um belo passe para Pito, que só ajeitou e chutou. Muito bem!
- Que jogada foi essa! Gol do Brasil!
- Tempo técnico do Brasil
- Em uma tradicional jogada do futsal, Arthur recebeu uma bola do meio de campo, trabalhou sem problemas e achou um espaço certeiro na defesa. Um chute de fora da área direto para as redes!
- Gol do Brasil!
- Brasil se mantém forte no ataque. Jogo de paciência! Defesa do Peru segue forte
- Que defesa de Matheus! Bora Brasil!
- 6 minutos de jogo, 3 faltas feitas pelo Peru
- Falta não dada. Brasil perde recurso!
- Brasil pede vídeo suporte de pênalti
- Mais um do Pito, e mais uma de Herrera, do Peru
- Pito cria grande chance pro Brasil! Boa defesa do goleiro peruano!
- Brasil tenta jogadas ensaiadas, mas defesa do Peru segue forte
COMEÇA O JOGO!
Brasil é favorito na Copa América
O retrospecto histórico do Brasil contra o Peru na Copa América é extremamente favorável, reservando goleadas expressivas. Em apenas três confrontos, o time brasileiro marcou 27 gols, sofrendo apenas três.
A outra semifinal será disputada entre as rivais Argentina (tricampeã) e Venezuela, com início previsto para as 16h30, também no sábado (31). A disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão no domingo, 1º de fevereiro.
Um fato notável é que o Brasil e a Argentina, únicos campeões da Copa América de Futsal, podem reeditar a final pela nona vez na história do torneio. O Brasil só não chegou à decisão do continental em duas ocasiões: 2022 e 2015.
Confira o elenco convocado
|Posição
|Atletas
Goleiros
Matheus, Nicolas e Willian
Fixos
Marlon e Neguinho
Alas
Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard
Pivôs
Pito, Rafa Santos e Rocha
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte na vitória do Brasil na Copa América de Futsal
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias