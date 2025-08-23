Brasil garante vagas nas semifinais e duas medalhas no Pan-americano de Squash no Rio

O Brasil segue fazendo história no Pan-americano de Squash 2025. Nesta sexta-feira (22), os atletas Laura Silva e Pedro Mometto venceram suas partidas pelas quartas de final e garantiram vaga nas semifinais da competição, que acontece no tradicional Paissandu Atlético Clube, no Leblon, Rio de Janeiro. Com o resultado, os dois brasileiros já asseguraram lugar no pódio e garantem pelo menos duas medalhas para o país.

As semifinais serão disputadas neste sábado (23), com entrada franca no clube e transmissão gratuita pelo canal da CBSquash no YouTube. Laura entra em quadra às 10h20, e Pedro joga às 11h.

Laura Silva: virada épica e mais um feito na carreira

Com apenas 17 anos, Laura Silva brilhou em quadra nesta sexta. Primeiro, ela protagonizou uma virada emocionante nas oitavas de final, ao bater a atleta de Barbados Meagan Best por 3 a 2, após estar perdendo por dois games. Mais tarde, nas quartas, Laura superou a colombiana Lucia Bautista por 3 a 0, com autoridade. Na semifinal, a jovem promessa enfrenta a canadense Nicole Bunyan.

- Jogo duríssimo hoje, mantive a concentração do início ao fim, isso foi importantíssimo. Todos os games foram no detalhe. Foi muito bom, tô muito feliz com a vitória. Agora é recuperar e vamos com tudo amanhã - afirmou Laura.

A atleta vive um excelente momento na carreira. No fim de julho, ela fez a melhor campanha da história do squash brasileiro em Mundiais Juvenis, alcançando as oitavas de final no Egito. Logo depois, conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-americanos Júnior, em Assunção.

Público assiste à partida do Pan-americano de Squash no Rio de Janeiro (Foto: Roberto Fernandes/CBSquash)

Pedro Mometto: consistência e show na quadra de vidro

Pedro Mometto também teve um dia decisivo no Pan. Nas oitavas, venceu o canadense Salah Eltorgman por 3 a 1. Nas quartas de final, superou o mexicano Juan Sebastian Salazar Gomez, também por 3 a 1, com direito a um expressivo 11x1 no game final. Agora, Pedro terá pela frente o colombiano Ronald Palomino na semifinal.

- Eu estava muito concentrado. Meu jogo à tarde foi um pouco tenso, mas consegui virar. Tive pouco tempo para me recuperar, mas deu certo desde o primeiro ponto até o último - analisou.

Evento reúne mais de 100 atletas de 19 países

O Pan-americano de Squash está sendo disputado entre os dias 21 e 27 de agosto, no Paissandu Atlético Clube, no coração do Leblon. O evento conta com mais de 100 atletas de 19 países, reunidos em uma estrutura especial, com destaque para a quadra principal de vidro montada com o Cristo Redentor ao fundo, cenário único no mundo.