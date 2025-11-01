Narrador compara domínio de Flamengo e Palmeiras: 'Nadal x Federer'

Ícone da narração esportiva na Argentina, Mariano Closs, da "ESPN", recorreu a uma analogia de peso para descrever o momento atual do futebol sul-americano. Com mais uma final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, o narrador comparou a dupla brasileira às lendas do tênis Rafael Nadal e Roger Federer.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O comentário surgiu diante da sequência de confrontos decisivos entre os dois clubes nos últimos anos, tanto em competições continentais quanto nacionais. Para Closs, Flamengo e Palmeiras chegaram a um ponto de serem "inevitáveis" parao restante das equipes.

continua após a publicidade

— Flamengo e Palmeiras estão se transformando em Nadal e Federer dos velhos tempos. Você vai chegar nas quartas de final, vai chegar na semifinal. Mas você vai topar com Nadal e com Federer. E eles vão jogar a final — disse o narrador.

Andreas Pereira, ex-Flamengo, e Danilo, ex-Palmeiras, disputam bola na final da Libertadores de 2021 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Reedição da final de 2021

A final da Libertadores de 2025 marcará o reencontro entre Flamengo e Palmeiras em uma decisão continental, repetindo o duelo de 2021, em Montevidéu. Naquela ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 1 na prorrogação.

continua após a publicidade

Agora, o Flamengo busca a revanche e o tetracampeonato da América, enquanto o Palmeiras tenta consolidar-se como a principal força do continente nos últimos anos. A partida está marcada para o dia 29 de novembro, no Estadio Monumental "U", em Lima (Peru).

Flamengo segura empate fora de casa e vai à final da Libertadores

O Rubro-Negro sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Palmeiras reverta placar da ida com goleada e retorna à final da Libertadores

O Palmeiras superou os três gols de desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

O Lance! apresenta o ranking com os maiores campeões da história da Libertadores; lista dominada por brasileiros e argentinos Juan Mabromata/AFP

























📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial