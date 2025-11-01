menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Narrador compara domínio de Flamengo e Palmeiras: 'Nadal x Federer'

Finalistas da Libertadores são comparados a lendas do tênis

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 01/11/2025
11:03
Atualizado há 1 minutos
Rafael Nadal - Roger Federer -Tênis
imagem cameraRafael Nadal e Roger Federer (Foto: Glyn Kirk/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ícone da narração esportiva na Argentina, Mariano Closs, da "ESPN", recorreu a uma analogia de peso para descrever o momento atual do futebol sul-americano. Com mais uma final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, o narrador comparou a dupla brasileira às lendas do tênis Rafael Nadal e Roger Federer.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O comentário surgiu diante da sequência de confrontos decisivos entre os dois clubes nos últimos anos, tanto em competições continentais quanto nacionais. Para Closs, Flamengo e Palmeiras chegaram a um ponto de serem "inevitáveis" parao restante das equipes.

continua após a publicidade

— Flamengo e Palmeiras estão se transformando em Nadal e Federer dos velhos tempos. Você vai chegar nas quartas de final, vai chegar na semifinal. Mas você vai topar com Nadal e com Federer. E eles vão jogar a final — disse o narrador.

flamengo palmeiras final libertadores
Andreas Pereira, ex-Flamengo, e Danilo, ex-Palmeiras, disputam bola na final da Libertadores de 2021 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Reedição da final de 2021

A final da Libertadores de 2025 marcará o reencontro entre Flamengo e Palmeiras em uma decisão continental, repetindo o duelo de 2021, em Montevidéu. Naquela ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 1 na prorrogação.

continua após a publicidade

Agora, o Flamengo busca a revanche e o tetracampeonato da América, enquanto o Palmeiras tenta consolidar-se como a principal força do continente nos últimos anos. A partida está marcada para o dia 29 de novembro, no Estadio Monumental "U", em Lima (Peru).

Flamengo segura empate fora de casa e vai à final da Libertadores

O Rubro-Negro sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Palmeiras reverta placar da ida com goleada e retorna à final da Libertadores

Palmeiras superou os três gols de desvantagem, goleou a LDU por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (30) e garantiu vaga na final da Libertadores. Ramón Sosa e Bruno Fuchs, no primeiro tempo, e Raphael Veiga, duas vezes na etapa final, marcaram os gols do Alviverde.

Novak Djokovic carrega taça da final da Libertadores no campo do Monumental de Núñez
Novak Djokovic carrega taça da final da Libertadores no campo do Monumental de Núñez
Escudo do Flamengo - Onde Assistir
Gremio-escudo-onde-assistir
Santos-escudo-onde-assistir
Palmeiras-escudo-onde-assistir
São Paulo-escudo-onde-assistir
Nacional_Uruguai-escudo-onde-assistir
Lance!
Estudiantes-escudo-onde-assistir
River Plate-escudo-onde-assistir
Escudo Peñarol - Onde assistir
Lance!
Lance!

O Lance! apresenta o ranking com os maiores campeões da história da Libertadores; lista dominada por brasileiros e argentinos

Juan Mabromata/AFP

  • Miniatura da imagem: Novak Djokovic carrega taça da final da Libertadores no campo do Monumental de Núñez
  • Miniatura da imagem: Escudo do Flamengo - Onde Assistir
  • Miniatura da imagem: Gremio-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: Santos-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: Palmeiras-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: São Paulo-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: Nacional_Uruguai-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Estudiantes-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: River Plate-escudo-onde-assistir
  • Miniatura da imagem: Escudo Peñarol - Onde assistir
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias