Pênalti? Comentarista de arbitragem dá veredito em lance de Palmeiras x LDU
Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores
O confronto entre Palmeiras e LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores, foi marcado por polêmica de arbitragem. Jogadores, comissão técnica e torcedores do clube alviverde reclamaram de um possível pênalti não marcado.
O lance polêmico aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 10 minutos, quando o atacante Flaco López foi derrubado dentro da área do time equatoriano. Na transmissão da partida, pela ESPN, a especialista de arbitragem Renata Ruel concordou com a decisão do árbitro Wilmar Rondán.
- Pela imagem por trás do gol, para mim, é disputa por espaço. Tem ali um corpo com corpo, mas nada faltoso - disse Renata Ruel.
