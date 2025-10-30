menu hamburguer
Fora de Campo

Pênalti? Comentarista de arbitragem dá veredito em lance de Palmeiras x LDU

Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
23:07
Palmeiras x LDU pela semifinal da Copa Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
imagem cameraPalmeiras x LDU pela semifinal da Copa Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)
O confronto entre Palmeiras e LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores, foi marcado por polêmica de arbitragem. Jogadores, comissão técnica e torcedores do clube alviverde reclamaram de um possível pênalti não marcado.

O lance polêmico aconteceu durante o primeiro tempo. O cronômetro marcava 10 minutos, quando o atacante Flaco López foi derrubado dentro da área do time equatoriano. Na transmissão da partida, pela ESPN, a especialista de arbitragem Renata Ruel concordou com a decisão do árbitro Wilmar Rondán.

- Pela imagem por trás do gol, para mim, é disputa por espaço. Tem ali um corpo com corpo, mas nada faltoso - disse Renata Ruel.

