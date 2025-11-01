Após perder F1, Band fecha com categoria concorrente

A Band, atual emissora da Fórmula 1 (F1) no Brasil fechou contrato com outra forte categoria internacional após perder a europeia. Em 2026, a emissora de São Paulo volta a exibir a IndyCar, popularizada como Fórmula Indy no Brasil.

A emissora anunciou o contrato na última sexta-feira (31). A Band transmitirá as próximas três temporadas da categoria. A TV Cultura transmitiu a Fórmula Indy desde que ela saiu da Band, em 2020, e agora perde a modalidade. Na TV fechada e streaming, a ESPN e o Disney+ seguirão transmitindo.

Categoria americana já foi da emissora

A Band foi a primeira emissora a transmitir a Fórmula Indy no Brasil, na década de 1980. A categoria teve uma passagem no SBT, onde ganhou mais popularidade nos anos de 1990, e na TV Manchete. A Band foi parceira da Indy na organização de algumas provas no Brasil, mas a baixa audiência nos últimos anos fez com que menos corridas fossem exibidas em TV aberta.

Com a saída dos canais Band, em 2019, a IndyCar foi para o DAZN no ano seguinte. na última temporada, a TV Cultura manteve algumas etapas na TV aberta, mas parte considerável foi transmitida somente no streaming da emissora.

O calendário da IndyCar tem a tradicional prova das 500 Milhas de Indianápolis, que faz parte - com o GP de Mônaco (F1) e das 24h de LeMans (WEC) - da tríplice coroa do automobilismo mundial. No próximo ano, a tradicional prova coincide com o GP do Canadá de F1.

Band não renovou com a F1

A partir de 2026, a Globo assume as transmissões com 15 corridas em TV aberta enquanto as demais serão exclusivas do Sportv. A emissora carioca adotará um padrão parecido com o que faz com o futebol: haverá uma transmissão para o canal aberto e outra para o canal esportivo. A primeira será mais enxuta, enquanto a segunda terá mais tempo para uma cobertura maior.