O Brasil teve uma campanha histórica na Copa do Mundo de ginástica rítmica em Cluj-Napoca, na Romênia, encerrada neste domingo (16). De forma inédita, a seleção brasileira conquistou mais de uma medalha em uma mesma etapa no Mundial da modalidade. Além do ouro na prova mista, as brasileiras garantiram a prata nos cinco aros, o bronze no individual geral e outro bronze individual de Bárbara Domingos na fita.