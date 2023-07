O pedido de desculpas que Neymar fez após trair a namorada Bruna Biancardi ganhou mais um capítulo neste domingo (16). De acordo com informações do colunista Leo Dias, o craque da Seleção Brasileira entrou com um processo na Justiça contra o influenciador Luciano Alef para excluir um vídeo onde ele ironizava a situação do jogador.