O empate sem gols do Cruzeiro diante do Coritiba neste domingo (16) seguido pela atuação ruim da equipe provocou vaias da torcida depois do apito final e também muitas críticas de torcedores nas redes sociais. No entanto, Rafael Cabral foi o grande destaque da Raposa na partida e evitou que a equipe fosse derrotada. Assim, a boa partida do goleiro repercutiu na internet.