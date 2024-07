Brasil enfrenta carrasco do último Mundial de Basquete em busca da vaga olímpica

Brasil foi eliminado pela Letônia na Copa do Mundo de Basquete (Foto: FIBA)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 16:04 • Riga (LET)

O Brasil e a Letônia se classificaram para a final do Pré-Olímpico de Basquete, em Riga, casa da rival brasileira. A seleção europeia é um grande desafio para a equipe brasileira, já que levou a melhor com folga no último confronto.

A partida ocorreu pela segunda fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete de 2023, uma das chances que o Brasil teve de conquistar a classificação para os Jogos de Paris. No entanto, a Letônia se saiu melhor e venceu por 104 a 84. A derrota foi um balde de água fria nos brasileiros, que haviam vencido a forte equipe canadense e sonhavam com uma classificação para as quartas de final.

Posteriormente, a Letônia foi eliminada pela Alemanha, que viria a ser campeã mundial. No entanto, a equipe deixou o Mundial como uma das grandes sensações. Vivendo o seu melhor momento no basquete masculino, a equipe ocupa a 6ª posição no ranking da Federação Internacional de Basquetebol.

Os letões têm três características bem marcantes: o ataque afiado, o bom grupo ofensivo e a força mental. Com isso, vem acumulando ótimos resultados, com 23 vitórias nos últimos 26 jogos. O elenco conta com ótimos atletas, inclusive um jogador da NBA, Davis Bertans, mas o ótimo momento também passa muito pelo técnico Luca Banchi.

A Seleção Brasileira tem grande desafio frente a uma ótima equipe, que ainda conta com apoio da torcida. As equipes se enfrentam em Riga neste domingo (7), às 13h (de Brasília).