Bruno Caboclo brilha para liderar o Brasil à vitória (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 11:06 • Riga (LET)

O Brasil venceu as Filipinas por 71 a 60, neste sábado (6), em Riga, na Letônia, e se classificou para a final do Pré-Olímpico. Após grande segundo tempo, a Seleção Brasileira virou contra a equipe asiática e está a apenas uma vitória de conseguir a sonhada vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

O início do Brasil, favorito para a partida, assustou. A Seleção não conseguiu encaixar o ataque no primeiro quarto e perdeu a parcial por 22 a 12. No segundo, a equipe evoluiu um pouco e encostou no placar.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A partir do intervalo, a Seleção mostrou o seu melhor basquetebol e passou a dominar o duelo, como o torcedor esperava. Foram 24 pontos apenas no terceiro quarto, mais do que no primeiro tempo inteiro. Agora à frente no placar, o Brasil pôde controlar o jogo na última parcial para garantir a vitória.

O grande destaque brasileiro foi Bruno Caboclo, que faz grande torneio pré-olímpico. O ala do KK Partizan, da Sérvia, terminou o jogo com 15 pontos e 11 rebotes. O experiente Marcelinho Huertas, de 41 anos, também foi fundamental, com 13 pontos e sete assistências.

➡️ Bronny James vai ter sucesso? Veja filhos de jogadores que brilharam na NBA

Camarões e Letônia se enfrentam logo mais, às 13h (de Brasília), valendo a segunda vaga na decisão do Pré-Olímpico de Riga. A final será realizada já neste domingo (7), também às 13h. Apenas o vencedor se classifica para os Jogos Olímpicos de Paris.