Veja quanto Rayssa Leal pode faturar com o título do Super Crown

Rayssa Leal vai à pista do Super Crown 2025 em busca do tetracampeonato, após vencer de forma consecutiva em 2022, 2023 e 2024. A competição acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, assim como nos dois anos anteriores. Para vencer, a brasileira terá que superar grandes nomes do skate mundial, como Chloe Covell e Funa Nakayama. Caso isso aconteça, Rayssa garante uma fortuna em premiação.

Ao todo, a Street League Skateboarding (SLS) distribuirá US$ 360 mil, cerca de R$ 1.924.500 na cotação atual, entre os 30 competidores, dez do naipe feminino e vinte do masculino, em valores igualitários. O campeão fatura US$ 100 mil (R$ 534.590). Já o segundo colocado leva US$ 12 mil (R$ 64.150), e o terceiro garante US$ 11 mil (R$ 58.800).

Do quarto ao sexto colocado, a premiação é de US$ 10 mil (R$ 53.460). A partir daí, até a décima posição entre as mulheres, e a vigésima na competição masculina, os participantes são premiados com US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16 mil).

No Super Crown, Rayssa tem vaga garantida na final, que será disputada neste domingo (7). A brasileira tem a vantagem pelo número de pontos que acumulou em etapas da SLS este ano, despontando na segunda posição do ranking. Além dela, a australiana Chloe Covell, primeira colocada, também terá este adianto. No masculino, Nyjah Huston e Giovanni Vianna são os nomes que começam direto na briga pelo título.

Rayssa Leal e Giovanni Vianna no SLS Super Crown 2024 (Foto: Dan Pellicciari)

Programação do Super Crown 2025

Sábado (6/12) - Eliminatórias masculina e feminina

9h00 – 17h00 Abertura dos Portões

10h00 – 11h30 Treino Feminino

10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience

11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7/12) - Finais masculina e feminina

9h00 – 16h00 Abertura dos Portões

9h15 – 10h15 Treino Masculino

10h15 – 11h15 Treino Feminino

11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino

12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience

13h00 – 14h00 Treino Masculino

14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino