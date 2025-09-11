Brasil disputa torneio de flag football por vaga no Mundial

As seleções masculina e feminina de flag football do Brasil participam do IFAF Americas Flag 2025, que ocorre de 12 a 14 de setembro em Penonomé, província de Coclé, no Panamá. O torneio continental distribuirá cinco vagas para o Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026, programado para acontecer em Düsseldorf, na Alemanha.

continua após a publicidade

➡️ Confira agenda da semana 2 da NFL: quando, horário e onde assistir

O sistema de classificação para o Mundial prevê que as quatro melhores equipes garantam vaga direta, enquanto a quinta colocada também se classifica devido ao desempenho da região americana na última edição do torneio global em 2024.

O Brasil competirá com 24 atletas no total, sendo 12 em cada categoria. A seleção feminina conta com Lica Lira, Ester Alencar, Ellen Bruna, Gabriela Bankhardt, Milena Ajiki, Taisa Alencar, Lara Torelli, Fernanda Justino, Jennifer Leitão, Pamela Peres, Karoline Giga e Thamires Soares. No time masculino estão Vitor Pedalada, Wallace Kamara, Victor Vilaça, Nicolas Quadro, Adner Sanches, Matheus Viza, Matheus Silva, João Chermont, Rhuan Carvalho, Felipe Índio, Edmar dos Santos e Felipe Aymoré.

continua após a publicidade

Seleção Brasileira masculina de flag football (Foto: Yan Barros / @byarros / CBFA)

O Estádio Virgilio Tejeira sediará as partidas do torneio que reúne 11 países: Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, México, Brasil, Colômbia, Chile, El Salvador, Panamá e Guatemala.

Na competição feminina, o Brasil integra o Grupo A com Estados Unidos, Panamá, Jamaica e Colômbia. O Grupo B é formado por México, Canadá, Guatemala e Argentina. No masculino, a seleção brasileira está no Grupo A com Estados Unidos, Canadá, Guatemala e Colômbia, enquanto México, Panamá, Chile, Argentina, Jamaica e El Salvador compõem o Grupo B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Horários do brasil no Continental de Flag Football

A agenda de jogos do Brasil na fase de grupos está definida. A equipe feminina enfrenta o Panamá (12/09 às 8h), Estados Unidos (12/09 às 11h45), Colômbia (13/09 às 8h) e Jamaica (13/09 às 14h15). O time masculino joga contra Colômbia (12/09 às 8h), Canadá (12/09 às 11h45), Estados Unidos (12/09 às 16h45) e Guatemala (13/09 às 11h45).