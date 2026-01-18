Ski Alpino: Lucas Pinheiro leva o Brasil ao pódio mais uma vez

Numa emocionante disputa com Atle Lie McGrath até os metros finais, Lucas Pinheiro conquistou a prata em mais uma etapa da Copa do Mundo de Ski Alpino. Em Wengen, na Suíça, o brasileiro ficou apenas 47 centésimos atrás do esquiador norueguês e 34 centésimos à frente de outro atleta da Noruega, Henrik Kristoffersen, terceiro colocado.

O brasileiro liderou boa parte da prova e acabou perdendo o ouro perto do fim da competição, mas nada que abalasse a felicidade por mais um pódio, o quarto neste ciclo olímpico:

- Eu tento acordar todos os dias e esquiar com todo o meu coração e me divertir ali. É mais fácil falar do que fazer em um dia de corrida, especialmente em uma pista clássica como Wengen, com tanta pressão, tanto sucesso em potencial a alcançar. Eu tentei me manter calmo, seguir meu coração e esquiar por diversão. E, quando eu esquio por diversão, eu esquio muito rápido. E foi o que eu consegui fazer hoje. Eu estou muito orgulhoso. E é uma honra dividir o pódio mais uma vez com meu bom amigo Atle - disse o esquiador, em entrevista à FIS (Federação Internacional de Ski e Snowboard).





Campeão na cidade suíça em 2022, o brasileiro já havia conquistado duas pratas na disciplina

Giant Slalom, em Adelboden (Suíça) e Alta Badia (Itália), e uma vitória na disciplina Slalom,

em Levi, na Finlândia.



A menos de 20 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina, Lucas ocupa a

segunda colocação no ranking mundial no Slalom, com 351 pontos. Ele está atrás

apenas de McGrath, que tem 372 pontos.

Lucas Pinheiro em ação no próximo domingo



O esquiador volta a competir no domingo (25), em mais uma etapa da Copa do Mundo de Ski Alpino, em Kitzbuehel, na Áustria, na disciplina Slalom. Depois, encerra a preparação para os Jogos na etapa de Schladming, na Áustria, nos dias 27 e 28/01, no Slalom e Giant Slalom.