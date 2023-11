O Brasil conquistou uma vaga olímpica histórica na ginástica de trampolim neste sábado (11). Devido ao desempenho de Alice Gomes e Camila Gomes no Campeonato Mundial, em Birmingham, na Inglaterra, o país contará com uma representante feminina da modalidade nos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história. Apesar de as duas atletas terem alcançado a decisão, que será disputada no domingo (12), às 10h10 (de Brasília), apenas uma vaga em Paris foi cedida ao Brasil.