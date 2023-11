A paulistana marcou 6/0 6/4 sobre Yeonwoo Ku, 493ª colocada, em cerca de 1h30min. Com o triunfo de Laura Pigossi sobre Sohyun Park por um duplo 6/1 no primeiro encontro, o Brasil abre 2 a 0 e pode definir o confronto já a partir das 10h deste sábado com Bia Haddad encarando Park, 295ª colocada. Caso não confirme, Pigossi encara Ku e ainda há possibilidade da dupla com Luisa Stefani jogando com Beatriz Haddad Maia.