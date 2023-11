O nadador Andrey Garbe, de 26 anos, se prepara para buscar o bicampeonato dos 100m costas (classe S9) nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, que começam no dia 17 de dezembro. Ouro em Lima (Peru), sede da edição anterior do evento, o paratleta divide a carreira no esporte com a de influenciador. Devido a uma meningite bacteriana, ele teve a perna direita amputada com apenas um ano e meio de vida. Nas redes sociais, Andrey trata o assunto com leveza e bom-humor, e seus vídeos engraçados levam milhares de usuários aos seus perfis.