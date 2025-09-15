O que o Brasil pode esperar da Tchéquia no Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira Masculina enfrenta a Tchéquia nesta segunda-feira (15), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Vôlei. O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Seleção Brasileira venceu a China por 3 sets a 0 na estreia do Mundial de Vôlei masculino (Foto: Volleyball World)

Partida de Brasil x China

Em um clássico do esporte olímpico, pelo Grupo H, a Seleção Brasileira fechou a partida por 3 sets a 1. Mesmo vencendo com parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21, o Brasil cometeu mais erros do que os adversários. O time fechou a partida por 3 sets a 1, provocando a revolta dos torcedores.

Ainda assim, no decorrer dos sets, o Brasil foi crescendo no confronto e, com a liderança de Arthur Bento, um dos mais novos no elenco de Bernardinho, o time foi se restabelecendo. No segundo set, a Seleção Brasileira se mostrou mais confiante e o entrosamento entre o levantador e os ponteiros rendeu frutos no ataque. Na terceira etapa, a Seleção abriu vantagem, com mudanças no bloqueio e Lucarelli crescendo no jogo. Bernardinho fez a inversão e colocou o levantador Brasília e o oposto Darlan, que entraram dispostos e ajudaram o Brasil a fechar o set em 25 a 22.

Os chineses surpreenderam com boas defesas e um alto volume de jogo.

Partida de República Tcheca x Sérvia

O Grupo H foi aberto neste último domingo (14), nas Filipinas, com vitória da República Tcheca sobre a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-23 e 25-20.

Diferentemente do Brasil, a seleção tcheca se manteve constante no placar do início ao fim durante o confronto europeu. Colocou pressão na linha de passe do time sérvio e se mostrou consistente na ofensiva.

Depois de brigar contra o rebaixamento na última Liga das Nações, a Sérvia confirmou o mau momento, com resultados abaixo da tradição do país no esporte.

Brasil x Tchéquia

Diante da constância e pressão da República Tcheca, a Seleção Brasileira não poderá dar espaço para o adversário, considerando os erros brasileiros contra a China, principalmente no saque e na dificuldade com a defesa chinesa. O Brasil terá que repetir a confiança e o entrosamento que buscou a partir do segundo set contra os chineses.