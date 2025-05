Brasil conquista três medalhas na estreia do Grand Slam de Judô

Começou nesta sexta-feira (9), o Grand Slam de Judô de Astana, no Cazaquistão, última competição internacional antes do Mundial da modalidade. Na estreia, o Brasil conquistou três medalhas de bronze.

A primeira medalha do dia veio com Natasha Ferreira, na categoria ligeiro (até 48kg), após vencer a luta contra Narantsetseg Ganbaatar, da Mongólia, por ippon. Na sequência, Jéssica Pereira, na categoria até 52kg, subiu ao pódio também com o bronze, após superar a húngara Reka Pupp.

Shirlen Nascimento garantiu mais um bronze para o Brasil na categoria até 57kg, ao vencer a atleta neutra Irina Zueva por ippon.

Outros brasileiros também lutaram neste primeiro dia de competição, mas não subiram ao pódio. Chrystian Silva, na categoria ligeiro (60kg), terminou em sétimo, enquanto Bianca Reis (57kg) e Ronald Lima (66kg) foram superados por adversários chineses.

Natasha Ferreira conquistou a primeira medalha do dia (Foto: IJF/ Divulgação)

Estrelas brasileiras ainda não competiram

Os principais nomes do judô brasileiro estreiam no Grand Slam de Astana no fim de semana. Na categoria até 63 kg, a campeã olímpica Rafaela Silva compete na madrugada deste sábado (10), a partir das 2h (horário de Brasília). Além dela, Nauana Silva (63kg), Luana Carvalho (70kg), Gabriel Falcão (81kg) e Luan Almeida (81kg) também entram no tatame, com finais a partir das 9h (horário de Brasília).

Na madrugada de domingo (11), é a vez de Bia Souza estrear no Cazaquistão, com preliminares a partir das 3h (horário de Brasília). O dia ainda terá Beatriz Freitas (78kg), Karol Gimenes (78kg), Giovani Ferreira (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Os eventos do Grand Slam de Judô de Astana serão transmitidos pelo canal fechado SporTV, além de CazéTV e Canal Olímpico do Brasil, no YouTube.