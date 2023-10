Alemanha venceu a Itália na tarde desta quarta-feira (4) pelo Pré-Olímpico de vôlei, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. O jogo foi marcado pela boa partida do alemão Gyorgy Grozer, que emplacou 31 pontos (27 ataques, três bloqueios e um saque). Com o resultado, o Brasil segue vivo na competição.