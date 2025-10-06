Primeiro dia de Mundial Júnior de Judô garante ouro para o Brasil
A competição ocorrerá entre os dias 5 e 8 de outubro em Lima, no Peru
O Mundial Júnior de Judô começou neste último domingo (5) com duas medalhas para o Brasil. No primeiro dia de competição em Lima, no Peru, Nicole Marques levou ouro nos -52kg, e Gyovanna Andrade faturou o bronze nos -57kg.
Aos 17, Nicole Marques é ouro!
O judô brasileiro esteve em quatro disputas de medalha no primeiro dia do Campeonato Mundial Júnior. Entre elas, na final do -52kg feminino, Nicole Marques, de 17 anos, levou a melhor sobre a venezuelana Leomaris Ruiz. O confronto intenso foi marcado pela vitória de Nicole após o terceiro shido de Leomaris no golden score. Posteriormente, a judoca brasileira venceu todos os confrontos de sua chave.
Nicole Marques foi medalhista de bronze no Mundial Cadete no fim de agosto, e agora, com o resultado sobre a venezuelana, garantiu seu campeonato mundial júnior.
Agora, Nicole se junta ao seleto grupo composto por Aurélio Miguel, Sebástian Pereira, Tiago Camilo, Fabiane Hukuda, Leandro Guilheiro, Sarah Menezes, Mayra Aguiar, Rafaela Silva, Rafael Macedo, Daniel Cargnin e Willian Lima como os campeões mundiais júnior do judô brasileiro.
Bronze de Gyovanna Andrade
Gyovanna conquistou a medalha de bronze ao vencer a uzbeque Raykhona Mamatova, a quirguistanesa Zhanar Zholdosheva e a italiana Michela Terranova, líder do ranking mundial — esta última em um combate de golden score. Na semifinal, foi superada pela cazaque Dana Abdirova, mas garantiu o bronze ao vencer a eslovena Jevgenija Gajic por ippon na disputa pela medalha.
Judoca natural de Cerquilho (SP), Gyovanna Andrade foi convocada inicialmente apenas para a competição por equipes mistas do Mundial, mas após o corte de Clarice Ribeiro por uma lesão, a atleta de 20 anos foi chamada também para o individual. A notícia veio um dia após seu aniversário.
Bianca Reis e Gyovanna Andrade tiveram chance de representar o Brasil na final da categoria até 57kg feminina, mas ambas foram superadas nas semis, indo automaticamente para a disputa do bronze, com Bianca Reis perdendo para a japonesa Asuka Ueno.
Outros brasileiros no Mundial
No masculino, Bruno Nóbrega também esteve na briga por bronze na categoria -66kg. Na disputa contra o japonês Shuntaro Fukuchi, o brasileiro foi superado com um ippon e terminou em quinto lugar. Na campanha, Bruno contou com vitórias sobre o colombiano Jhordan Vanegas e o húngaro Sebestyen Kollar. Nas quartas, foi derrotado pelo azeri Nizami Imranov.
Lucas Takaki começou sua campanha com vitória nos -60kg sobre o canadense Vicente Nepton. Porém, na luta posterior, perdeu para o saudita Abdulrahman Alsaiari. Nos -48kg feminino, Mariana Nunes caiu nas oitavas de final para a turca Zilan Ertem.
