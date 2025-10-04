Nos passos de Mayra Aguiar, promessa brasileira é confirmada no Mundial Júnior de Judô
A competição ocorrerá entre os dias 5 e 8 de outubro em Lima, no Peru
Entre os dias 5 e 8 de outubro, acontece o Campeonato Mundial Júnior de Judô em Lima, no Peru. A Seleção Brasileira contará com 20 judocas nas disputas individuais e mistas. Dentre os nomes convocados, está o da carioca Eduarda Bastos, de 19 anos, considerada uma promessa do Brasil.
Natural de Macaé (RJ), a judoca Eduarda Bastos, de 19 anos, foi uma das selecionadas para representar o Brasil no Campeonato Mundial Júnior de Judô 2025, em Lima, no Peru. Faixa preta na categoria até 63 kg, a atleta é considerada o futuro do judô nacional.
Duda garantiu sua vaga no Mundial após conquistar uma medalha no Campeonato Europeu Júnior em 2024, o que motivou a intensificação de seus treinos para este desafio. Sob orientação do técnico Alexandre Lee, ela tem se preparado com foco em aprimorar sua técnica de transição do tachi-waza (técnicas em pé) para o ne-waza (técnicas no solo).
— Ser convocada para o Mundial Júnior é um momento de muita emoção. Minha preparação tem sido intensa — declarou a atleta.
— Vou com foco em dar o meu melhor, representar o Brasil com orgulho e buscar resultados que reflitam todo o trabalho feito até aqui — acrescentou.
Eduarda Bastos acumula um impressionante histórico de 70 medalhas em competições nacionais e internacionais. Em 2025, a atleta conquistou o título nos Jogos Pan-Americanos Júnior, além de outras vitórias pan-americanas nas categorias cadete e júnior.
Sobre o Mundial Júnior de Judô
O Mundial Júnior de Judô é uma das competições mais importantes do calendário internacional de base, reunindo os principais talentos da nova geração. O Brasil tem tradição nesse torneio e já revelou campeões que, posteriormente, tornaram-se referências e medalhistas olímpicos, como Mayra Aguiar, Sarah Menezes e Rafael Silva “Baby”. A transmissão do evento será ao vivo no YouTube do canal oficial do Comitê Brasileiro de Judô (CBJTV).
A programação exata das lutas durante o Mundial ainda não foi divulgada, assim como a definição dos confrontos na competição. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) confirmou que a delegação brasileira contará com 20 atletas, sendo dez homens e dez mulheres, todos classificados por mérito em competições classificatórias.
Lista dos atletas convocados
Equipe Feminina🥋
- 48kg — Clarice Ribeiro (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)
- 48kg — Mariana Nunes (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
- 52kg — Nicole Marques (Espaço Marques/FEMEJU-DF)
- 57kg — Bianca Reis (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)
- *57kg — Gyovanna Andrade (SESI-SP/FPJUDO-SP)
- 63kg — Ana Feitosa (Minas Tênis Clube/FMJ-MG)
- 63kg — Eduarda Bastos (Clube Paineiras do Morumby/FPJUDO-SP)
- 70kg — Maria Oliveira (SESI-SP/FPJUDO-SP)
- 78kg — Dandara Camillo (Sociedade Esportiva Palmeiras/FPJUDO-SP)
- +78kg — Ana Soares (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
Equipe Masculina🥋
- 60kg — Lucas Takaki (SOGIPA/FGJ-RS)
- 66kg — Bruno Nóbrega (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)
- *73kg — Matheus Nolasco SOGIPA/FGJ-RS)
- 81kg — Enzo Trombini (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)
- 81kg — Luan Almeida (SESI-SP/FPJUDO-SP)
- 90kg — Jesse Barbosa (SOGIPA/FGJ-RS)
- 90kg — João Segatelle (Esporte Clube Pinheiros/FPJUDO-SP)
- 100kg — Gustavo Milano (AABB Curitiba/FPRJUDO-PR)
- +100kg — Andrey Coelho (Grêmio Náutico União/FGJ-RS)
- +100kg — Gabriel dos Santos (Instituto Reação/FJERJ-RJ)
