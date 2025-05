Após vencer Jannik Sinner e conquistar o seu primeiro título no Masters 1000 de Roma no último domingo (18), Carlos Alcaraz ingressou em um seleto grupo de tenistas que já tinha Gustavo Kuerten, o Guga. O espanhol de 22 anos se tornou o quarto atleta campeão dos quatro principais torneios de saibro do circuito mundial: Roland Garros e os Masters 1000 de Madri/Hamburgo, Monte Carlo e da capital italiana.

Carlos Alcaraz já soma sete títulos de Masters 1000 na carreira, sendo quatro deles no saibro. O vencedor da última edição de Roland Garros é bicampeão de Madri, com vitórias em 2022 e 2023, e, neste ano, além do torneio de Roma, levou a melhor na disputa em Monte Carlo. O bom desempenho repercutiu no ranking: o espanhol é número dois do mundo, atrás apenas de Jannik Sinner.

Guga e Alcaraz, os 'reis do saibro'

Em 1997, Guga Kuerten recebeu das mãos do hexcampeão sueco Bjorn Borg o troféu de Roland Garros (Foto: AFP)

Guga, que agora é companheiro de Alcaraz no grupo dos 'reis do saibro', conquistou seus títulos no final do Século XX e início do XXI. O brasileiro é tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), bicampeão de Monte Carlo (1999 e 2001), venceu em Roma em 1999 e ficou com o troféu de Hamburgo em 2000. A competição alemã integrava o calendário dos Masters 1000 até 2008 — no ano seguinte, foi substituída por Madri.

Além de Guga e Alcaraz, nomes como Rafael Nadal e Novak Djokovic também fazem parte do grupo dos campeões das principais competições do saibro.

Veja o grupo seleto: