Conheça o projeto social que une inovação e tecnologia em busca de novos talentos no tênis

Enquanto o tênis brasileiro vive a geração de Bia Haddad Maia e testemunha a ascensão do fenômeno João Fonseca, um projeto social no estado de São Paulo dá seus passos para a formação de novos talentos para o alto rendimento. Sediado em Jundiaí, o Energy Tênis deu o pontapé inicial a suas atividades em maio deste ano, e já conta com cerca de 90 alunos de 6 a 16 anos que começam seu caminho no esporte.

Idealizado pelo ex-tenista Leandro Mazette, que chegou a viajar com a seleção brasileira nas principais competições como sparring, o Energy Tênis inova como um projeto social que utiliza ferramentas modernas de tecnologia aplicadas aos alunos, com monitoramento de frequência cardíaca individualizada e equipamentos como câmeras, acelerômetros, chips e utilização de inteligência artificial.

- A gente está oferecendo treinamento de quadra, preparo físico, toda a parte de fisioterapia, de recovery, de tratamento de lesão, então o centro está muito bem montado. A gente tem toda a padronização tecnológica de frequência cardíaca individual, então isso é fantástico, a gente avalia os alunos periodicamente, a gente tem todo o quadro deles pré, durante e pós atividade, então a gente mensura índices que geralmente infanto-juvenil não mensuram, é uma qualidade muito boa de treinamento - explicou.

Após encerrar a carreira como tenista profissional, Leandro Mazette fundou a Energy Treinamentos, focada em preparação física de alto rendimento para atletas de diversas modalidades na região. Com o tempo, a demanda entre tenistas cresceu e a paixão pelo esporte falou mais alto, dando início ao centro de excelência e projeto social voltado para o tênis.

Esporte e educação

Além da estrutura para treinamento e desenvolvimento no esporte, o Energy Tênis também oferece aulas de reforço, atividades extracurriculares e prepara os alunos do projeto para concorrer a bolsas esportivas em universidades nos Estados Unidos, aliando o esporte à educação. Segundo Erika Drozd, ex-tenista número 1 do Brasil e coordenadora do projeto, a ideia é desenvolver o aluno de maneira global.

- A gente tenta evoluir a pessoa aonde for, seja fazer ela criar uma rotina de treinamento, seja fazer ela começar a comer melhor. E com as crianças vai ser criar uma disciplina por meio de esporte, ter um horário para vir fazer a sua aula, começar a cuidar da saúde, melhorar a coordenação motora, e ter todo esse apoio. A criança pode se tornar uma atleta futuramente, ou ela pode fazer uma faculdade nos Estados Unidos usando tênis, ou aqui mesmo no Brasil. Ela pode se tornar um professor, ou enfim, só olhar para a vida dela e tudo que ela aprendeu, isso já é incrível - contou.

Ex-tenista Erika Drozd é coordenadora do projeto (Foto: Divulgação)

Cuidado para toda a família

O Energy Tênis também conta com o apoio de parceiros para oferecer um ambiente confortável e saudável para os familiares dos alunos. É o caso da EquilibriOn, que montou espaços de convivência em pontos do centro de treinamento para que as famílias relaxem, leiam e, principalmente, passem um tempo longe das telas.

Segundo Bruno Gurgel, fundador da empresa, a ideia é estimular nos alunos uma relação mais saudável com a tecnologia, partindo da própria história como inspiração. Após ser diagnosticado com vício em telas, o empresário mudou drasticamente seu estilo de vida e tem trabalhado para difundir o bem-estar digital.

Espaços de convivência foram projetados para alunos e familiares (Foto: Divulgação)

- A ideia é que o ambiente seja um ambiente de desconexão, pra você desconectar e você poder se focar. Qual é o foco que eu tenho que ter pensando na partida que eu vou entrar. Quando eu tô na partida, as pessoas que estão aqui tem que curtir o momento pra apreciar o jogo. Pra fazer um alongamento, pra ler um livro. Depois da partida você pode usar aqui pra fazer um alongamento, recovery... Entre essas e outras coisas - contou.