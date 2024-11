Elinho quebra recorde e se torna o maior “garçom” da história da NBB

Durante a partida entre Paulistano e Corinthians, nesta terça-feira (5), o Elinho se tornou o jogador com o maior número de assistências da história do NBB, o Novo Basquete do Brasil. O dono do "título" era Fúlvio, o ex-jogador chegou a marca de 2416 assistências em sua carreira e desde então ninguém havia o superado.

O dia chegou. Elinho Corazza, aos 34 anos quebrou a marca após dois anos do "Mágico" Fúlvio realizar o feito. O camisa 55, neste ano, já havia igualado Fúlvio no número de assistências em um único jogo, os dois totalizam o recorde de 21 assistências por partida.

Com o intuito de reproduzir o evento realizado pela NBA ao contemplar LeBron James quando se tornou o maior pontuador da história, assim que o armador corintiano chegou a marca de 2417 assistências, a NBB paralisou a partida para homenagear o "maestro". Durante a homenagem, Elinho foi presenteado com um quadro de comemoração e foi aplaudido pelos torcedores presentes no Ginásio Antônio Prado Jr.

- É muito especial pra mim poder voltar ao clube onde comecei a jogar o NBB. Esse clube é muito especial pra mim. Obrigado mesmo. Quero agradecer todo mundo que fez as cestas também. Afinal, sem eles, não teria todas essas assistências. E também todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Demorei um pouquinho, tive seis jogos a mais do que o Fúlvio, dá pra ver que o nível dele era um pouco acima. E bora continuar o jogo - declarou Elinho durante a pausa do jogo.

Elinho é homenageado durante a partida entre Paulistano e Corinthians (Foto: Gabriela Guedes/ Lance!)

O camisa 55 é considerado o líder de assistências em temporadas do NBB desde 2022 e foi eleito o melhor armador das temporadas de 2017/18, 2020/21, e 2023/24. Agora, bate o recorde e se torna o maior garçom de toda a história do Novo Basquete Brasil.