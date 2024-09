Botafogo anuncia a chegada de novo técnico de basquete

Sebastián Figueiredo, o novo técnico do Botafogo Basquete (Foto: Wallace Lima / BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 14:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo Basquete tem um novo treinador: o argentino Sebastián Figueredo, de 43 anos. Ele comandou o São José Basketball (SP) nas últimas três temporadas e agora assume o cargo no Alvinegro para a disputa do NBB 2024/2025.

- Estou muito feliz pela chegada ao Botafogo e por vestir essa camisa, um clube de tanta paixão e tradição. A nossa expectativa é representar bem o clube. Sabemos que precisamos subir o nível. Estamos nos preparando para isso. Queremos que o time se identifique com a torcida, e que a torcida encontre dentro da quadra o que ela espera - afirmou o novo treinador do Botafogo.

Sebastián Figueredo também já comandou o Club 9 de Julio (ARG), a seleção argentina sub-17 e foi assistente técnico no Boca Juniors. Ele terá como auxiliar Luis André Costa, que foi o treinador do Botafogo na Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB).

- É uma alegria enorme trazer o Sebastián, um técnico com perfil formador. Ele é um profissional gabaritado, que vem de uma sequência muito boa no São José. Sebastián está muito motivado com o desafio de vestir uma camisa pesada e tradicional. Nosso objetivo é melhorar e subir mais um degrau no basquete do Botafogo - disse Carlos Salomão, diretor de basquete do Glorioso.

O Botafogo voltou ao NBB no ano passado e chegou aos playoffs da competição. Recentemente, o Alvinegro foi vice-campeão da Série Prata da LDB. A estreia do Botafogo nesta edição do NBB será no dia 12 de outubro, fora de casa, contra o São José. Novos reforços e detalhes do elenco serão anunciados em breve.