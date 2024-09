Ex-NBA fecha com equipe do NBB para a temporada 2024/2025

Após passagem na NBA, Luis Montero é o novo reforço do Minas para a temporada do NBB (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/09/2024 - 12:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Com passagens pela NBA, o ala-armador Luis Montero foi anunciado como novo reforço do Minas para a temporada 2024-25 do NBB (Novo Basquete Brasil). O anúncio do jogador tem 31 anos e que e estava no basquete venezuelano, aconteceu nesta segunda-feira (9).

- Quero agradecer ao Minas por me dar a oportunidade de jogar pela primeira vez no Brasil. Vou dar tudo de mim pelo clube e jogar sempre com o coração e pelo nome que levo no peito. O maior objetivo é conquistar títulos - disse o dominicano.

A trajetória de Montero, ou Pinguilin, como também é conhecido, começou na NBA, pelo Portland Trail Blazers, em 2015-16. Na sequência, passou por alguns times da G-League e retornou a principal liga do mundo em 2017-18, para atuar no Detroit Pistons. Depois, rodou pela América Latina até chegar ao Cocodrilos de Caracas, da Venezuela, que foi a sua última equipe.

Pela principal liga de basquete do mundo, o ala-armador teve uma passagem discreta. Foram 14 partidas com médias de 1,0 ponto, 0,1 assistências e 0,4 rebotes, além de ter atuado 3,6 minutos em média por jogo.

Montero é a quarta contratação do Minas até aqui. A equipe também trouxe os ala-armadores Juan Pablo Arengo e Scott Machado, e também o ala Jeremy Hollowell.

Luis Montero teve passagem na NBA pelo Portland Trail Blazers (Foto: Divulgação / NBA)

A preparação do Minas para a temporada

O grupo de jogadores já está em preparação para a temporada que está por vir. Além do NBB, o Minas também terá pela frente a Champions League das Américas. A temporada 2024/25 começa no dia 12 de outubro. O primeiro adversário no Novo Basquete Brasil será o Brasília. O duelo acontecerá na Arena UniBH, em Belo Horizonte, às 18h, no horário de Brasília.