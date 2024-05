Boston Celtics x Indiana Pacers: veja horário e onde assistir aos playoffs da NBA

Boston Celtics e Indiana Pacers brigam por vaga na final da NBA (Foto: Winslow Townson / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 17:00 • Indianápolis (EUA)

Depois de fazer o dever de casa no TD Garden, o Boston Celtics viaja para Indianápolis para realizar o terceiro jogo da série final da Conferência Leste contra o Indiana Pacers. A partida acontece neste sábado (25), às 21h30 (de Brasília), com transmissão da "ESPN 2", na televisão fechada, ou "Star+" e "NBA League Pass", no streaming.

No primeiro jogo da série, o Boston Celtics sofreu para vencer os Pacers em casa. A equipe conseguiu levar a partida para a prorrogação após arremesso convertido por Jaylen Brown no último minuto e, no tempo extra, garantiu a vitória por 133 a 128. No segundo duelo, novamente em Boston, triunfo mais tranquilo por 126 a 110.

O Indiana Pacers tentará vencer os jogos 3 e 4, ambos em casa, para empatar a série e manter a esperança de chegar à grande final da NBA viva. Uma vitória dos Celtics na próxima partida deixaria a classificação de Jayson Tatum e companhia bem encaminhada, uma vez que nenhuma franquia virou um 3 a o na história da liga norte-americana.

Boston Celtics x Indiana Pacers - Jogo 3 da final da Conferência Leste da NBA

Boston lidera por 2 a 0

Data e horário: Sábado (25), às 21h30 (de Brasília)

Local: Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis (EUA)

Onde assistir: ESPN 2, Star+ e NBA League Pass