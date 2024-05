Donovan Mitchell vai receber proposta milionária para permanecer nos Cavaliers, crava jornalista

Donovan Mitchell está nos Cavs desde 2022 (Foto: Michael Reaves / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 24/05/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Donovan Mitchell deve continuar no Cleveland Cavaliers para a próxima temporada. Segundo Brian Windhorst, da “ESPN”, a franquia vai oferecer ao astro uma extensão contratual milionária na próxima reunião, marcada para daqui a três semanas.

De acordo com o Insider, o novo acordo está na casa dos US$ 200 milhões. Além disso, a contratação do novo treinador também será pensada no estilo de jogo de Mitchell.

- Vou dizer isso. Em três semanas, os Cavs vão encontrar-se com Donovan Mitchell. Nessa reunião provavelmente haverá três coisas que estão na agenda. Primeiro, vão oferecer a ele uma extensão de US$ 200 milhões. Muito gentil, com muitos sorrisos e esperança. Segundo, você gostaria de pensar que o novo treinador seria contratado até lá e teria para ele uma ideia de como ele quer jogar. Como isso o afetaria e como afetaria os outros jogadores - começou Windhorst.

Por fim, o jornalista cita um terceiro ponto, que é sobre o elenco titular do Cleveland. Para ele, a forma de jogar estará centrada na dupla Darius Garland e Donovan Mitchell.

(Foto: Michael Reaves / AFP)

- E três, um conceito do que eles vão fazer pelo elenco nesta offseason. O grande foco nisso será Darius Garland. Embora Darius Garland não tenha pedido uma troca, a dupla será Darius Garland-Donovan Mitchell… embora eu não ache que haja problemas pessoais lá, não acho que haja qualquer animus pessoal… Talvez o novo treinador tenha uma ideia. Tipo, ‘Olha, é assim que vamos jogar' - completou.

Por fim, o novo técnico do Cavs deve ser anunciado em breve. E certamente, Mitchell será uma grande influência nesse processo.