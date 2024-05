Com atuação histórica de Jaylen Brown, Celtics vencem os Pacers pelos Playoffs da NBA

Jaylen Brown foi o cestinha da partida (Foto: BRIAN BABINEAU/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 00:13 • Boston (EUA)

O Boston Celtics venceu o Indiana Pacers por 126 a 110 pelo Jogo 2 da Final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, nesta quinta-feira (21), no TD Garden, em Boston. A equipe de Jayen Brown fez uma grande partida e venceu de forma convincente. Pelo lado do time de Indianápolis, a notícia ruim é a lesão de Tyrese Haliburton.

COMO FOI A PARTIDA?🏀

O primeiro período foi reflexo da partida passada, com os Pacers conseguindo equilibrar a partida e com vantagem no placar. Mas na volta para o segundo quarto, os Celtics encaixaram a marcação e o show de Jaylen Brown começou. Com uma sequência de 20 a 0, o time de Boston conseguiu virar a partida e foi para o intervalo com vantagem de seis pontos.

Na volta da partida, os Celtics seguiram em um excelente ritmo no início, mas que foi parado pela defesa dos Pacers, que chegaram a encostar no placar. Porém, Tyrese Haliburton, um dos pilares do time de Indiana, sentiu uma lesão na perna e saiu da partida, o que marcou o fim da reação dos Pacers. No último período, a equipe de Boston liquidou de vez a partida e com Jaylen Brown, cestinha da partida com 40 pontos, inspirado, os Celtics venceram por 126 a 110 e abrem 2 a 0 na série.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado (25), às 21h30, no Gainbridge Fieldhouse, em Indiana.

(Foto: David L. Nemec/AFP)