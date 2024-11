Bortoleto vê Hadjar rodar na sprint do Catar e mantém liderança: confira classificação da F2

Gabriel Bortoleto não poderia ter visto desfecho melhor na corrida sprint da rodada do Catar da Fórmula 2, realizada neste sábado (30), em Lusail. Largando em nono e com o principal rival na disputa pelo título, Isack Hadjar, na primeira fila, sabia que o risco de perder a liderança era alto, porém não apenas maximizou os pontos ao terminar em sexto como ainda contou com o erro do rival nas voltas finais para manter a ponta na classificação.

Hadjar terminou somente em quarto, anotando 5 tentos e chegando a 170. Só que Bortoleto, que já tinha 4.5 de frente, marcou 3, o suficiente para permanecer adiante por 2.5 pontos (172.5). Na corrida 2, o brasileiro partirá do segundo lugar, enquanto o rival será o nono.

Paul Aron ainda deu uma ‘ajudinha’ ao roubar o ponto da volta mais rápida do piloto da Campos. O estoniano, que também possui chances matemáticas, completou a corrida em quinto, à frente de Gabriel, e é o terceiro. Com o resultado, ele somou 4 tentos e ultrapassou Zane Maloney, que marcou 1 com o oitavo posto e agora é o quarto colocado.

Jak Crawford foi o segundo colocado na sprint e somou 8 pontos. O americano da DAMS agora possui 124, 11 a mais que Andrea Kimi Antonelli, que deixou a corrida zerado depois de se envolver em incidente com Kush Maini nas voltas finais.

Franco Colapinto permanece em sétimo graças aos 96 pontos somados até Spa-Francorchamps. Victor Martins (93), Richard Verschoor (88) e Dennis Hauger (85.5) fecham o top-10 da classificação.

Entre as equipes, a Invicta segue na liderança, com 246.5 pontos, enquanto a Campos vem em segundo, com 213. MP (188.5), Prema (179) e Rodin (167) completam o top-5.

A Fórmula 2 retorna neste domingo (1º), com a largada da corrida 2, às 9h20 (de Brasília, GMT-3). O GRANDE PRÊMIO acompanha todas as atividades da temporada 2024.

Fórmula 2 2024, classificação após sprint do Catar:

1 G BORTOLETO - Invicta - 172.5

2 I HADJAR - Campos - 170

3 P ARON - Hitech - 137

4 Z MALONEY - Rodin - 136

5 J CRAWFORD - DAMS - 124

6 A K ANTONELLI - Prema - 113

7 F COLAPINTO - MP - 96

8 V MARTINS - ART - 93

9 R VERSCHOOR - Trident - 88

10 D HAUGER - MP - 85.5

11 K MAINI - Invicta - 74

12 J DÜRKSEN - PHM - 61

13 E FITTIPALDI - Van Amersfoort - 61

14 O BEARMAN - Prema - 60

15 Z O’SULLIVAN - ART - 59

16 J M MARTÍ - Campos - 43

17 J M CORREA - DAMS - 31

18 R MIYATA - Rodin - 31

19 A CORDEEL - Hitech - 29

20 T BARNARD - PHM - 18

21 R STANEK - Trident - 14

22 R VILLAGÓMEZ - Van Amersfoort - 13

23 G MINÌ - Prema - 6

24 L BROWNING - ART - 4

25 C MANSELL - Trident - 2