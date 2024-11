Leclerc e Sainz deixam briga de lado e afirmam ter boa relação na Ferrari

A relação segue intacta. Apesar da polêmica no GP de Las Vegas da Fórmula 1, disputado no domingo (24), Charles Leclerc e Carlos Sainz amenizaram a situação e citaram ter um bom convívio. Na ocasião, o piloto monegasco se irritou com a postura do espanhol durante a corrida e reclamou no rádio.

Leclerc reclamou de Sainz no rádio da Ferrari

Sainz ignorou a ordem de equipe e ultrapassou Leclerc durante a prova — Carlos terminou na terceira colocação, enquanto Charles ficou em quarto. Após a atitude do companheiro, o monegasco proferiu diversos xingamentos no rádio e chegou a dizer que "ser legal só f... o tempo inteiro".

De cabeça fria, Leclerc colocou panos quentes no ocorrido. O piloto até brincou ao afirmar que Sainz "não é sua namorada", reproduzindo o que Fréderic Vasseur, chefe da Ferrari, falou. Além disso, o piloto monegasco reiterou que possui uma boa relação com Carlos e que a polêmica em Las Vegas foi superada.

— Por um lado, não vou sentir falta dele (Sainz será piloto da Williams em 2025), porque ele vai seguir no paddock. Como Fred disse, Carlos não é minha namorada. Gosto muito dele, temos uma boa relação, que vai continuar quando ele deixar a Ferrari. Vamos parar de trabalhar juntos, mas vamos seguir passando tempo juntos. Ele é uma boa pessoa, nos damos bem, isso nos ajuda a trabalhar juntos. Não quero voltar ao que aconteceu em Las Vegas. Já falamos sobre o que houve e seguimos em frente, porque sempre tive uma boa relação com o Carlos — disse Leclerc.

Charles Leclerc e Carlos Sainz comemoram a primeira e segunda colocação, respectivamente, no GP dos EUA, da Fórmula 1 (Foto: Divulgação/F1)

No mesmo tom que o companheiro, Sainz revelou ficar chateado ao perceber que os torcedores não reconhecem a amizade entre eles.

— Foi frustrante para mim. Consigo entender que ninguém entende isso, sei que preciso depender só de mim, que tenho que fazer o melhor na classificação e executar tudo de forma perfeita. Vou pensar apenas em mim daqui em diante e em tentar maximizar tudo — disse à "Sky Sports".

Os dois pilotos voltaram a correr pela Ferrari, neste domingo (1º), no GP do Catar. A corrida está marcada para acontecer às 13h (de Brasília).