Franco Colapinto e sua equipe ainda trabalham nos bastidores da Fórmula 1 para tentar encontrar uma vaga na próxima temporada. O argentino causou um impacto grande na categoria após substituir Logan Sargeant na Williams e chegar andando de igual para igual com o experiente Alexander Albon. Contudo, com a confirmação de Carlos Sainz na scuderia, Colapinto ficou sem vaga para o ano que vem.

Uma das possibilidades ventiladas era a Sauber, mas o time suíço escolheu o brasileiro Gabriel Bortoleto para dividir a garagem com Nico Hülkenberg em 2025. Colapinto elogiou Bortoleto, mas disse que a vaga na Sauber “não era uma opção”.

— Um assento a menos para ter a chance de pilotar no ano que vem nunca é uma coisa boa. Gabriel (Bortoleto) realmente merece isso também. Ele é um cara ótimo, é muito rápido e está obviamente lá. Vamos ver o que o futuro reserva para nós. (...) Pelo que entendi, a Sauber já estava fechada com ele há um tempo e não era uma opção para nós. Então, vamos ver o que acontece — afirmou Colapinto ao RacingNews365.

Além da Sauber, Alpine e Red Bull apareceram recentemente como possíveis interessadas em Colapinto. A Alpine já tem a dupla de pilotos confirmada para 2025 com Pierre Gasly e Jack Doohan, porém, a vaga do australiano não parece totalmente segura no time francês.

No caso da Red Bull, uma das poucas vagas do grid ainda não confirmadas é justamente na RB, que hoje conta com Yuki Tsunoda e Liam Lawson, mas tudo pode mudar caso Sergio Pérez seja demitido do time principal.

Agora, a Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, para o GP do Catar, o penúltimo da temporada.