André Rizek reage a demissão de técnico da Série A: ‘Nunca mais’

Cuca não é mais treinador do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou, nesta sexta-feira (29), a demissão do técnico após a derrota do Galo para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena MRV, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jornalista André Rizek, dos canais Sportv, reagiu a decissão.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador fez uma análise sobre os últimos anos da carreira de Cuca. De acordo com ele, o treinador não faz um bom trabalho sob o comando de um clube brasileiro desde 2021.

- Desde que, campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, Cuca decidiu pedir demissão do Galo, em uma manhã de Natal… Nunca mais engatou um bom trabalho - publicou o jornalista.

Demissão de Cuca

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta sexta-feira (29), a demissão do técnico Cuca. A decisão foi comunicada em reunião com o CSO do clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol Victor Bagy, e inclui também a saída de Cuquinha, irmão de Cuca e seu auxiliar técnico.

Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo com 47 jogos, contabilizando 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 56%. Durante sua trajetória recente, conquistou o Campeonato Mineiro de 2025, completando seu hexacampeonato estadual, e se consolidou como o treinador mais vitorioso da história do clube.

A pressão sobre o treinador aumentou após o revés por 2 a 0 para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O comandante deixa o Atlético-MG vivo nas duas competições eliminatórias: o clube volta a enfrentar o Cruzeiro na partida de volta da Copa do Brasil e encara o Bolívar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana em setembro. Apesar disso, a campanha no Campeonato Brasileiro preocupa. Sem vencer há três jogos, o Galo ocupa apenas a 12ª posição na tabela com 24 pontos.