Oscar Piastri conquistou pole position do GP da Holanda na manhã deste sábado (30), no tradicional Circuito de Park Zandvoort. O australiano superou o fim de semana impecável do companheiro de McLaren para mais um P1, ao cravar 1m8s662, além de destacar a vantagem da equipe na F1 2025. Lando Norris e Max Verstappen completam as três primeiras posições do grid.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto se envolveu em uma polêmica no fim do Q2, e acabou eliminado. Apesar disso, o novato conseguiu fazer um novo bom tempo e superou mais uma vez o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg. O brasileiro largará na 13ª colocação no domingo (31).

➡️ GP da Bélgica na F1: confira onde assistir e horário da corrida de domingo (27)

Como foi a classificação do GP da Holanda?

Q1: "Largada" autorizada

Os pilotos não demoraram para entrar no circuito com o início da primeira etapa da classificatória, com Yuki Tsunoda liderando o pelotão. Além do japonês, as duplas da Ferrari, Haas e Alpine, assim como Lance Stroll e Nico Hulkenberg, já foram para a pista nos primeiros três minutos.

continua após a publicidade

Tsunoda foi o primeiro a fechar uma volta rápida no Q1, mas logo foi superado por Oliver Bearman, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que assume a liderança momentânea.

Após treinos livres marcados por incidentes, a primeira bandeira amarela da classificação foi acionada, embora tenha sido breve. O motivo foi outro acidente de Stroll. O canadense, em sua tentativa inicial, passou com os pneus esquerdos na grama, o que o fez rodar. Seu Aston Martin foi com força para cima da brita e para os muros.

continua após a publicidade

Max Verstappen abriu uma sólida volta e se firmou na liderança com autoridade. A permanência no top-1, no entanto, não demorou a cair. Para mostrar a força da McLaren, Lando Norris voltou ao topo da tabela, com Oscar Piastri logo atrás na segunda colocação.

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto entrou no circuito para buscar sua classificação. O brasileiro registrou um tempo suficiente para sair da zona de eliminação, mas voltou a descer com a nova volta registrada de Leclerc. Em menos de dois minutos para o fim, o novato ainda tentará sua última chance para avançar; e conseguiu.

O tempo "instável" deixou Bortoleto dependendo do resultado dos outros pilotos. Com a subida de Liam Lawson e Tsunoda, o brasileiro dependia apenas de Hulkenberg para garantir a vaga no Q2. O alemão não fez uma boa volta rápida e largará na 17ª colocação no domingo (31).

Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll foram eliminados no Q1.

Q2: Nova chance para Bortoleto

A dupla entre Hamilton e Leclerc não demorou para entrar na pista. O monegasco abriu a primeira volta rápida e parecia entregar grande atuação, mas foi interrompido por uma raposa no circuito. Após a saída do animal, os primeiros tempos foram enfim registrados, com o heptacampeão mundial levando a pior entre os companheiros de Ferrari.

Todos os pilotos foram para a disputa da segunda qualificatória. Enquanto isso, o topo da tabela sofreu grandes mudanças, o que reflete o que vem acontecendo nos últimos treinos. Verstappen assumiu a liderança e logo foi superado por Norris. Em busca do primeiro lugar, Piastri abriu sua primeira volta rápida; sem sucesso, o australiano foi para trás do companheiro de McLaren.

Faltando quatro minutos para o fim, Bortoleto ainda não marcara tempo suficiente para sair da zona de eliminação, assim como Alonso, Lawson, Sainz e Gasly. O brasileiro precisou ir aos boxes, mas voltou à pista para a última temporada, aquele "tudo ou nada". A estratégia dessa vez não deu certo.

Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Alex Albon foram eliminados no Q2.

Q3: Agora, é tudo ou nada!

Foi dada a largada na última etapa da classificação. Com a dominância de Norris, os pilotos precisam de uma boa estratégia para conquistar a pole position. Todos os pilotos classificados estão na pista.

Piastri abriu a primeira volta rápida da terceira qualificatória, e conseguiu superar Norris por 0s012. Os tempos começaram a ser registados, e grandes mudanças foram observadas no meio da tabela, com destaque para Hamilton que voltou a performar entre os cinco melhores.

Todos os pilotos foram para os boxes. Perto dos três minutos finais, os classificados voltam para o circuito para tentar uma última vez buscar a pole position, com todos na mesma condição de compostos novos e macios. Verstappen abordava uma estratégia arriscada: decidiu ficar no pit até os últimos segundos possíveis para buscar uma "volta perfeita".

Atrás de Norris em todo o fim de semana, Piastri surpreendeu na última etapa da classificatória com um tempo recorde na pista. A pole position, então, foi confirmada por Oscar Piastri para largar na frente na corrida de domingo (31) do GP da Holanda. Logo atrás, Norris e Verstappen fecharam o pódio. No apagar das luzes, Hadjar conquistou a quarta colocação, a frente de Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson e Sainz, respectivamente.

Conheça o Circuito de Park Zandvoort?

O Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen. Veja a volta completa abaixo.

A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.

Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.

Max Verstappen comemora vitória na corrida sprint do GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília