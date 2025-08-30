menu hamburguer
De ‘virada’ na F1, Piastri supera Norris pela pole position no GP da Holanda

Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h

Franco Colapinto, da Alpine, em ação no primeiro treino do GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Franco Colapinto, da Alpine, em ação no primeiro treino do GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/08/2025
09:50
Atualizado há 1 minutos
Oscar Piastri conquistou pole position do GP da Holanda na manhã deste sábado (30), no tradicional Circuito de Park Zandvoort. O australiano superou o fim de semana impecável do companheiro de McLaren para mais um P1, ao cravar 1m8s662, além de destacar a vantagem da equipe na F1 2025. Lando Norris e Max Verstappen completam as três primeiras posições do grid.

Gabriel Bortoleto se envolveu em uma polêmica no fim do Q2, e acabou eliminado. Apesar disso, o novato conseguiu fazer um novo bom tempo e superou mais uma vez o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg. O brasileiro largará na 13ª colocação no domingo (31).

➡️ GP da Bélgica na F1: confira onde assistir e horário da corrida de domingo (27)

Como foi a classificação do GP da Holanda?

Q1: "Largada" autorizada

Os pilotos não demoraram para entrar no circuito com o início da primeira etapa da classificatória, com Yuki Tsunoda liderando o pelotão. Além do japonês, as duplas da Ferrari, Haas e Alpine, assim como Lance Stroll e Nico Hulkenberg, já foram para a pista nos primeiros três minutos.

Tsunoda foi o primeiro a fechar uma volta rápida no Q1, mas logo foi superado por Oliver Bearman, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que assume a liderança momentânea.

Após treinos livres marcados por incidentes, a primeira bandeira amarela da classificação foi acionada, embora tenha sido breve. O motivo foi outro acidente de Stroll. O canadense, em sua tentativa inicial, passou com os pneus esquerdos na grama, o que o fez rodar. Seu Aston Martin foi com força para cima da brita e para os muros.

Max Verstappen abriu uma sólida volta e se firmou na liderança com autoridade. A permanência no top-1, no entanto, não demorou a cair. Para mostrar a força da McLaren, Lando Norris voltou ao topo da tabela, com Oscar Piastri logo atrás na segunda colocação.

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto entrou no circuito para buscar sua classificação. O brasileiro registrou um tempo suficiente para sair da zona de eliminação, mas voltou a descer com a nova volta registrada de Leclerc. Em menos de dois minutos para o fim, o novato ainda tentará sua última chance para avançar; e conseguiu.

O tempo "instável" deixou Bortoleto dependendo do resultado dos outros pilotos. Com a subida de Liam Lawson e Tsunoda, o brasileiro dependia apenas de Hulkenberg para garantir a vaga no Q2. O alemão não fez uma boa volta rápida e largará na 17ª colocação no domingo (31).

Franco Colapinto, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Lance Stroll foram eliminados no Q1.

Q2: Nova chance para Bortoleto

A dupla entre Hamilton e Leclerc não demorou para entrar na pista. O monegasco abriu a primeira volta rápida e parecia entregar grande atuação, mas foi interrompido por uma raposa no circuito. Após a saída do animal, os primeiros tempos foram enfim registrados, com o heptacampeão mundial levando a pior entre os companheiros de Ferrari.

Todos os pilotos foram para a disputa da segunda qualificatória. Enquanto isso, o topo da tabela sofreu grandes mudanças, o que reflete o que vem acontecendo nos últimos treinos. Verstappen assumiu a liderança e logo foi superado por Norris. Em busca do primeiro lugar, Piastri abriu sua primeira volta rápida; sem sucesso, o australiano foi para trás do companheiro de McLaren.

Faltando quatro minutos para o fim, Bortoleto ainda não marcara tempo suficiente para sair da zona de eliminação, assim como Alonso, Lawson, Sainz e Gasly. O brasileiro precisou ir aos boxes, mas voltou à pista para a última temporada, aquele "tudo ou nada". A estratégia dessa vez não deu certo.

Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly e Alex Albon foram eliminados no Q2.

Q3: Agora, é tudo ou nada!

Foi dada a largada na última etapa da classificação. Com a dominância de Norris, os pilotos precisam de uma boa estratégia para conquistar a pole position. Todos os pilotos classificados estão na pista.

Piastri abriu a primeira volta rápida da terceira qualificatória, e conseguiu superar Norris por 0s012. Os tempos começaram a ser registados, e grandes mudanças foram observadas no meio da tabela, com destaque para Hamilton que voltou a performar entre os cinco melhores.

Todos os pilotos foram para os boxes. Perto dos três minutos finais, os classificados voltam para o circuito para tentar uma última vez buscar a pole position, com todos na mesma condição de compostos novos e macios. Verstappen abordava uma estratégia arriscada: decidiu ficar no pit até os últimos segundos possíveis para buscar uma "volta perfeita".

Atrás de Norris em todo o fim de semana, Piastri surpreendeu na última etapa da classificatória com um tempo recorde na pista. A pole position, então, foi confirmada por Oscar Piastri para largar na frente na corrida de domingo (31) do GP da Holanda. Logo atrás, Norris e Verstappen fecharam o pódio. No apagar das luzes, Hadjar conquistou a quarta colocação, a frente de Russell, Leclerc, Hamilton, Lawson e Sainz, respectivamente.

Conheça o Circuito de Park Zandvoort?

Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen. Veja a volta completa abaixo.

A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.

Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.

Max Verstappen comemora vitória na corrida sprint do GP da Bélgica pela F1 2025 (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Confira programação, horários e onde assistir à etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília

circulo com pontos dentroTudo sobre

