Bortoleto diz que GP do Bahrein foi ‘inaceitável’ e desabafa: ‘Não tem o que fazer’

Gabriel Bortoleto não escondeu a frustração após cruzar a linha de chegada na última colocação no GP do Bahrein, disputado no último domingo (12). O brasileiro afirmou que a corrida foi “inaceitável” e falou sobre a forte dificuldade em guiar o carro da Sauber no tráfego, destacando a perda de desempenho quando se aproxima de outros pilotos.

Apesar da tentativa da equipe em traçar uma estratégia mais agressiva para a corrida, Bortoleto viu o plano ir por água abaixo logo nas primeiras voltas, ao enfrentar mais uma vez os problemas crônicos do C45 no tráfego e a dificuldade de recuperação. Sem atualizações previstas para o próximo GP, o brasileiro mostrou preocupação com o cenário de curto prazo.

— Planejamento de posição é difícil. Avaliamos antes da corrida que talvez desse para ganhar algumas posições. Quando não temos outros carros ao redor na pista, conseguimos manter um ritmo decente, mas o carro fica inguiável quando temos alguém na frente — afirmou.

— Não dá para ultrapassar. Talvez na primeira volta possa ter um pouco mais de sorte, mas ainda assim perco totalmente a aerodinâmica quando fico atrás de outro piloto — explicou.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou o Grande Prêmio do Bahrein na 18ª colocação (Foto: Stake F1 Team KICK Sauber)

O piloto da Sauber admitiu que a performance do time em Sakhir foi preocupante e cobrou evolução técnica para as próximas etapas. “Corridas como essa não podem acontecer, são inaceitáveis. Para ter algum resultado imediato, só trazendo atualizações e vendo o que dá para fazer. Acredito que não temos nada planejado para a próxima corrida, então temos de sentar e analisar como podemos melhorar”, falou.

Apesar do tom duro, o #5 deixou claro que pretende manter o foco para seguir buscando uma reação no campeonato.

— É triste andar numa posição que você sabe que não é o que merece. Não tem muito o que fazer. Essa corrida já foi, obviamente não estou feliz porque não é legal chegar nas últimas posições. Mas vou colocar a cabeça no lugar e focar na semana que vem. Semana nova, novos desafios — concluiu.