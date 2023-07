- A bolinha tá precisando dar uma descansada, tadinha. Não me aguenta mais jogando ela pro alto e dando porrada. Brincadeiras à parte, o sentimento agora é de um dever praticamente cumprido! Digo praticamente porque eu ainda tenho esse objetivo de encerrar sendo outra vez campeão mundial, sobretudo, por jogar no nosso país. Durante essa trajetória toda eu joguei e realmente me joguei neste mundo, me diverti, venci muito e perdi também, aprendi demais com as pessoas e tenho certeza que também pude contribuir com muitas, e, no final, é isso que fica. Os títulos são uma mensuração física estatística do trabalho, mas tudo que vivi nesses 12 anos de beach tennis não tem preço. Me despeço satisfeito por minha contribuição como atleta, mas seguirei no esporte, porque sei que ainda temos muito a evoluir e é isso que me move a querer sempre mais -, disse Basile.