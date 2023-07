Teremos a sonhada final de Wimbledon! Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, derrubou Daniil Medvedev (3º) com autoridade nesta sexta-feira (14) e garantiu vaga na decisão pela primeira vez em Londres. O jovem de 20 anos derrotou o russo por contundentes 3 sets a 0 com um triplo 6/3 em apenas 1h49min de duração na quadra central do All England Club. Esta é a terceira participação de Carlitos no torneio e já alcança sua primeira final. Ele vence pela 11ª vez seguida no piso de grama após conquistar o ATP 500 de Queen´s, também em Londres.