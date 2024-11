Rafael Nadal jogará em simples, nesta terça-feira (19), no confronto de quartas de final da Copa Davis realizado em Málaga. Além disso, não está descartado do espanhol jogar duplas caso necessário. A informação foi publicada pelo jornal espanhol MARCA,

continua após a publicidade

➡️Despedida de Nadal na Copa Davis 2024: horário e onde assistir

Nadal terá pela frente Botic Van de Zandschulp, 80º no ranking mundial. O confronto colocará frente a frente os dois segundos melhores tenistas de cada país, a partir das 13h. Carlos Alcaraz virá logo a seguir contra Tallon Griekspoor, 40º. Na sequência, será realizada a partida de duplas.

Rafael Nadal tem duas vitórias contra Van de Zandschulp, sendo ambas na temporada 2022, em Roland Garros e Wimbledon. O espanhol, entretanto, não joga uma partida oficial desde o dia 29 de julho na segunda rodada das Olimpíadas contra Novak Djokovic. Depois ele disputou jogos do Six Kings Slam, na Arábia Saudita, no mês passado.

continua após a publicidade

Rafael Nadal durante treino da Copa Davis de 2024 (Foto: Jorge Guerrero/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Copa Davis será despedida de Nadal

A Copa Davis de 2024 será a competição de despedida de Rafael Nadal. O espanhol anunciou, em outubro deste ano, que iria se aposentar do tênis ao fim do ano. No entanto, a partida derradeira dependerá do desempenho da Espanha. Em caso de vitória, a equipe da casa voltará a jogar na semifinal de sexta-feira contra Alemanha ou Canadá.