Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 22/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A judoca Bia Souza faturou duas medalhas nas Olimpíadas de Paris: ouro na disputa individual e bronze por equipes. A brasileira chamou a atenção do público pela tranquilidade durante as lutas. Em entrevista exclusiva ao Lance!, a atleta relatou que é uma característica dela, mesmo em um evento gigante como os Jogos Olímpicos. Assista ao trecho acima.

– Eu sou uma pessoa tranquila lutando. Não só nas Olimpíadas, mas em todas as competições. Eu sempre usei as Olimpíadas como motivação e não responsabilidade. Eu sempre pude me divertir. O fato de a gente saber da nossa preparação, que fez tudo para estar 100% preparada no tatame, é o que traz a tranquilidade. Eu fiz tudo que podia para trazer o resultado. Eu dou o meu máximo em cada treino, em cada momento - afirmou.

Beatriz Souza em ação nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Jack GUEZ / AFP)

A tranquilidade de Beatriz ficou ainda mais evidente na disputa pelo bronze por equipes. Com o ouro na bagagem, a brasileira venceu a adversária italiana em apenas 36 segundos. A decisão terminou empatada e, no desempate, Rafaela Silva deu a vitória ao Brasil.

– Ali, por equipe, estava lutando por eles. Eu falei: ‘Pessoal, estou só por vocês aqui’. Querendo ou não, eu estava cansada, com toda adrenalina… Mas a gente merecia voltar com a medalha. Todo mundo se entregou, viveu cada momento. A vitória de um é a de todos. Eu sentia que era obrigação minha viver de corpo e alma com a galera. Por equipe, é diferente, muita emoção. A decisão com sorteio… Foi incrível ter caído a categoria da Rafaela (Silva), momento incrível para ela e para a equipe - completou.

Assista à entrevista completa abaixo.