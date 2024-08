Bia Souza de novo! Brasileira vence italiana em 36 segundos na decisão por equipes no judô

Bia Souza conquistou medalha de ouro e bronze nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 12:44 • Paris (FRA)

Bia Souza conseguiu de novo! A brasileira conquistou sua segunda medalhas nas Olimpíadas de Paris ao levar a medalha de bronze na competição por equipes no judô. A equipe brasileira superou a Itália na decisão do bronze dos Jogos. A judoca já havia garantido o ouro na categoria +78kg.

A campanha do Brasil na disputa por equipes foi de grande superação. Na estreia contra o Cazaquistão, o time brasileiro venceu por 4 a 2, com um desempenho dominante. O combate seguinte, no entanto, não seguiu o mesmo tom do anterior. A equipe brasileira perdeu para a Alemanha por 4 a 3, em luta decidida no "golden score". Com isso, os brasileiros foram obrigados a disputar a repescagem.

Na fase de repescagem, o Brasil encarou a Sérvia e venceu com tranquilidade também e encerrou com um 4 a 1. O triunfo permitiu que a equipe fosse para a disputa da medalha de bronze, contra os italianos - que foram derrotados pela França.

Bia Souza faturou duas medalhas nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack Guez / AFP)

A luta decisiva contou com emoção de sobra. Após abrir 2 a 0 no placar, o Brasil viu a equipe italiana diminuir a distância e empatar o placar no último combate, entre Ketleyn Quadros e Savita Russo. No "golden score", a sorteada foi Rafaela Silva.

A brasileira dominou a luta do início ao fim e garantiu a medalha de bronze no judô por equipes. Com isso, Rafaela Silva, Bia Souza, Daniel Cargnin, Guilherme Schimidt, Ketleyn Quadros, Larissa Pimenta, Léo Gonçalves, Rafael "Baby" Silva, Rafael Macedo e William Lima.