Franca tropeça em casa e compromete vaga na Champions League das Américas de Basquete

Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 21:03 • São Paulo (SP)

O Franca perdeu a oportunidade de já conseguir se classificar para as semifinais da Champions League das Américas de Basquete. Diante do Hebraica Macabi, do Uruguai, a equipe brasileira foi superada, dentro da própria casa, pelo placar de 94 a 100.

O representante do Brasil bem que tentou reverter a situação no final do jogo, mas a falta de capricho em algumas jogadas e algumas bobeiras defensivas permitiram que o Macabi conquistasse o triunfo.

Como o time do interior havia conquistado a vitória no primeiro jogo, a vaga na próxima fase será definida em um terceiro jogo.

A disputa para saber quem passará adiante será realizada amanhã (9), na casa do Franca. Até o momento, apenas o Flamengo está garantido entre as quatro melhores equipes da competição.

