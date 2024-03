Verstappen deixa futuro em aberto na RBR após crise interna

Max Verstappen se posicionou de maneira favorável ao consultor da equipe (Foto: JOSEPH EID / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 19:12 • São Paulo (SP)

Mesmo com Max Verstappen bem nas pistas e com favoritismo para levar outro título da Fórmula 1, uma grande crise interna na Red Bull Racing deixa o futuro do piloto holandês em aberto.

O consultor Helmut Marko pode ser demitido após tornar-se o centro de uma investigação de vazamento de informações internas. Contudo, o tricampeão da categoria se posicionou a favor do amigo e declarou que a permanência do colega é importantíssima para prosseguir na equipe.

- Minha lealdade a ele é muito grande, e também sempre expressei isso a todos da equipe, a todos do alto escalão, que ele é uma parte importante da minha tomada de decisões sobre o futuro, bem como dentro da equipe. Por isso é muito importante que ele permaneça na equipe, incluindo, é claro, todos os outros. É muito importante que mantenhamos as pessoas-chave juntas, pois sinto que se um pilar tão importante cair, isso não será bom para a minha situação - disse Verstappen.

A postura de Max é bastante reveladora, pois, recentemente, Christian Horner estava no centro de uma polêmica por conta do seu comportamento com uma funcionária e o piloto optou por manter suas declarações focadas nas pistas.

- Então, sim, com certeza, para mim, Helmut tem que ficar. Ele construiu essa equipe junto com Dietrich, sempre foi muito leal à equipe para garantir que todos mantivessem suas posições desde o início. É muito importante respeitar esse homem pelo que ele fez. Tem a ver com lealdade, você sabe, e integridade - concluiu o tricampeão.