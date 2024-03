Rayssa Leal em ação! Veja onde assistir Pro Tour de Dubai de Skate Street

Rayssa Leal entra em ação neste sábado (Foto: Divulgação/SLS)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 22:31 • São Paulo (SP)

Rayssa Leal e Felipe Gustavo, mais conhecido como Buchecha, são os representantes do Brasil na semifinal de Skate Street do Pro Tour de Dubai. Veja abaixo onde assistir a etapa do evento pré-olímpico.

As baterias do masculino e do feminino acontecem neste sábado (9), mas em horários diferentes. Os homens entram em ação às 7h35 (de Brasília), enquanto as mulheres iniciam as manobras às 11h05 (de Brasília).

O torneio é o último evento da primeira fase de classificação para Paris 2024. Para a segunda, permanecem apenas os 44 melhores skatistas, respeitando o limite de seis pessoas do mesmo país por categoria.

📺 ONDE ASSISTIR

🛹 PRO TOUR DE SKATE STREET — DUBAI

🗓️ Data: 8 de março de 2024

🌐 Local: Dubai, Emirados Árabes Unidos (EAU)

📺 Onde Assistir: Olympic Channel