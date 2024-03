Rebeca Andrade foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Foto: Martin Bernetti / AFP)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 08/03/2024 - 17:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Lance! resolveu relembrar os feitos de atletas do Brasil que medalharam em Olimpíadas e continuam brilhando. Em diversas modalidades, as brasileiras ganham maior notoriedade a cada dia no cenário esportivo mundial. A menos de 200 dias dos Jogos Olímpicos, nosso país conta com várias candidatas à medalha em Paris.

REBECA ANDRADE 🤸‍♀️

Principal ginasta brasileira nos últimos anos, Rebeca Andrade coleciona grandes feitos recentes. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a atleta conquistou a medalha de ouro no salto e a prata no individual geral. A boa fase se manteve até o Pan-Americano de Santiago, em 2023, competição finalizada com quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de prata.

MAYRA AGUIAR 🥋

A judoca brasileira é uma verdadeira vencedora. Mayra conquistou a medalha de bronze em três edições de Jogos Olímpicos seguidas - Londres, Rio de Janeiro e Tóquio. A atleta impressiona desde cedo, quando foi medalha de prata no Pan-Americano do Rio, em 2007, com apenas 15 anos.

RAYSSA LEAL 🛹

A "Fadinha", como também é conhecida, apesar de muito jovem, mexeu com as estruturas do skate mundial. Na última edição das Olimpíadas, Rayssa levou o Brasil à medalha de prata na modalidade street. A skatista se tornou a brasileira mais nova a conquista uma medalha olímpica, aos 13 anos.

TATIANA WESTON-WEBB 🏄‍♀️

Tatiana é um dos destaques da já conhecida "Brazilianstorm", ou "Tempestade brasileira", do surfe. A surfista é uma das várias atletas já confirmadas nas Olimpíadas de Paris - será, inclusive, sua segunda participação no evento. Tati fez parte de um grande feito da delegação brasileira, que conseguiu mandar seis atletas para representar o país no surfe - nenhuma outra nação fez o mesmo.

BEATRIZ FERREIRA 🥊

Beatriz Ferreira é daquelas atletas acostumadas a grandes momentos. A boxeadora brasileira já tem no currículo o título dos Jogos Sul-Americanos, em 2019, dos Jogos Pan-Americanos do mesmo ano e de 2023, além de dois Campeonatos Mundiais, também em 2019 e 2023. Como se não bastasse, ela faturou a prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

ANA MARCELA CUNHA 🏊‍♀️

Uma das maiores atletas da Maratona Aquática de todos os tempos. Ana Marcela Cunha é um verdadeiro fenômeno na modalidade. Com apenas 16 anos, ela participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, em Pequim-2008, e terminou em 5° lugar, um feito histórico à época. No Pan de Lima, conquistou o ouro inédito para o Brasil. Mas o grande feito veio nas Olimpíadas de Tóquio, quando também subiu ao lugar mais alto do pódio.

MARTINE GRAEL E KAHENA KUNZE ⛵

É impossível falar de uma, sem comentar sobre a outra. Juntas, a dupla conquistou o impressionante bicampeonato olímpico na vela. O ouro na Rio 2016 foi a coroação de um crescimento enorme, que teve início em 2014, com a formação da dupla. Em Tóquio-2021, apesar de não serem vistas como as favoritas, mostraram o seu valor e levaram o segundo ouro olímpico consecutivo.

Em toda história do Brasil, o país sempre teve uma série de atletas de grande destaque no cenário olímpico. De Maria Lenk a Rebeca Andrade, as atletas brasileiras são o retrato da excelência do país no âmbito esportivo. Por isso, é importante sempre relembrar e celebrar os feitos das atletas que representam o país mundo à fora.