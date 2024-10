Fim de temporada regular para Bia Haddad Maia. A brasileira, número 10 do mundo, sentiu dores na região esquerda das costas e desistiu, na manhã desta quarta-feira (23), logo em sua estreia no WTA 500 de Tóquio, no Japão.

continua após a publicidade

Bia perdia por 3 a 0 no primeiro set para a canadense Bianca Andreescu, 159ª colocada e ex-top 5, quando optou por desistir do encontro. As dores foram sentidas ao final do segundo game, quando a brasileira pediu atendimento médico.

➡️ Nadal abre o jogo e revela quem foi seu maior rival na carreira

A paulistana desiste de um jogo pela segunda vez na temporada, na qual também havia abandonado em sua segunda partida no WTA 1000 de Toronto, no Canadá, contra a britânica Katie Boulter.

continua após a publicidade

A brasileira tem ainda a Billie Jean King Cup em São Paulo, contra a Argentina, nos dias 15 e 16 de novembro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com a derrota precoce, ela encerrará o ano fora das 15 melhores do mundo, uma vez que defendia 700 pontos do título do WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China. Esses pontos serão descontados já na próxima lista.