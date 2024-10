Liberação de coaching pela ITF gera críticas entre jogadores

A Federação Internacional do Tênis (ITF) decidiu, por maioria de votos, a mudança das regras sobre a comunicação entre treinadores e tenistas durante jogos, o chamado coaching. Em 2025, os técnicos poderão dar instruções ou aconselhar os jogadores em qualquer momento da partida, do lado de fora da quadra.

A medida foi votada pelo conselho de membros da ITF na Assembleia Geral Anual em Hong Kong, realizada na semana passada. A Federação declarou que a mudança planeja alinhar os tipos de abordagem permitidas aos técnicos pelos principais órgãos internacionais reguladores do tênis, diminuir a responsabilidade dos árbitros em quadra sobre a fiscalização dos treinadores e tornar o esporte mais justo e divertido.

Alguns jogadores já se posicionaram contra a nova medida, como o caso do vice-campeão do US Open, o americano Taylor Fritz, sexto do mundo:

— Será que poderíamos parar de estragar o aspecto estratégico/mental individual do esporte, por favor? — disse o jogador em suas redes sociais.

Outro a criticar foi Denis Shapovalov, ex-top 10:

— O tênis é especial porque você está lá fora sozinho. Por que estão tentando mudar a beleza desse jogo? — afirmou.

Stuart Miller, Diretor Executivo Sênior da ITF, Integrity & Legal, disse:

— Isso vem acontecendo em forma de teste desde 2017. Pessoas que têm assistido ao esporte, principalmente nos últimos dois anos, terão visto testes acontecendo em todo o jogo profissional, incluindo o ITF World Tennis Tour, no circuito da ATP e WTA e todos os Grand Slams. —

— Reunimos o feedback de todas as principais partes interessadas, incluindo jogadores, treinadores e árbitros de cadeira. Os jogadores sentiram que foi um desenvolvimento positivo e torna os torneios mais interessantes para eles. Os treinadores disseram que ajuda no desenvolvimento dos jogadores e ajuda a melhorar a posição de sua profissão. Os árbitros de cadeira disseram que melhora sua capacidade de se concentrar em monitorar o jogo e tomar as decisões certas, em vez de se um treinador está treinando contra as regras ou não. Portanto, todas as partes acolheram isso e é bom ver a assembleia geral anual apoiar o que achamos que será uma mudança positiva para o jogo de tênis. — finalizou.

